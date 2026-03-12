BYD traz ao Brasil carregador capaz de recarregar carros em 9 minutos

Siga o A TARDE no Google

Tecnologia permite que carregadores Flash sejam instalados em praticamente qualquer região do país - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

A BYD está prestes a elevar a régua da infraestrutura de eletromobilidade no Brasil. A gigante chinesa confirmou a chegada do carregador Flash, um equipamento de ultraperformance com potência impressionante de 1.500 kW (1,5 megawatt) por conector.

A tecnologia permite que a bateria de um veículo salte de 10% para 70% em apenas cinco minutos, atingindo 97% da carga total em menos de dez minutos.

A primeira unidade do carregador vai ser instalada na loja da Denza (marca de luxo da BYD), em Brasília, com operação prevista para começar ainda no primeiro semestre deste ano.

O desafio da compatibilidade

Apesar do salto tecnológico, há um detalhe importante: atualmente, nenhum carro elétrico disponível no mercado brasileiro é capaz de absorver tamanha potência. Isso mudará em breve com o lançamento do Denza Z9 GT, o primeiro modelo compatível com a tecnologia Flash a ser vendido no país. O esportivo deve desembarcar em solo nacional ainda em 2026.

Um dos maiores diferenciais do carregador Flash é a solução para a infraestrutura elétrica limitada. Para entregar 1,5 MW sem derrubar a rede local, a BYD acoplou um sistema de baterias internas ao carregador.

No momento da recarga, ele utiliza a reserva das baterias para garantir a velocidade máxima, sem depender exclusivamente da capacidade da rede da concessionária.

Essa tecnologia permite que os carregadores Flash sejam instalados em praticamente qualquer região do país, independentemente da robustez da malha elétrica local.

Design "Zero-Gravity"

Além da potência, o carregador apresenta um formato inovador em "T" com um sistema de polias. Batizado de Zero-Gravity, esse design permite que o motorista manuseie o pesado conector com extrema leveza, levando-o a qualquer lado do veículo.

O sistema também impede que os cabos toquem o chão, mantendo o equipamento limpo e aumentando a durabilidade dos componentes.