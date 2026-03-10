BYD pode entrar na Fórmula 1 para turbinar presença global; entenda

Carros da Fórmula 1 - Foto: MARTIN KEEP | AFP

A BYD estuda a possibilidade de entrar na Fórmula 1 e em outras competições de alto nível do automobilismo como uma estratégia para fortalecer sua marca globalmente. A empresa chinesa, que ultrapassou a Tesla, de Elon Musk, e se tornou a maior vendedora de veículos elétricos no mundo, espera aumentar ainda mais seu apelo no mercado internacional.

Uma possível parceria com a Fórmula 1 também poderia aumentar a visibilidade da marca nos Estados Unidos, onde a empresa ainda não vende carros, principalmente devido a tarifas elevadas e barreiras comerciais decorrentes da disputa econômica entre a China e a potência da América do Norte.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A BYD tenta aproveitar o crescimento de popularidade da categoria mais prestigiada do automobilismo nos EUA, processo impulsionado por dois fatores principais:

lançamento da série da Netflix “Formula 1: Drive to Survive” , em 2019

, em 2019 aumento do número de corridas em território americano, que hoje sedia três circuitos (Miami, Austin, Las Vegas) , sendo o país que recebe o maior número de corridas por temporada na F1.

Processo de entrada na Fórmula 1

Apesar do interesse, os custos da Fórmula 1 são um grande desafio, já que desenvolver um carro e manter uma equipe na categoria pode exigir investimentos de até US$ 500 milhões e anos de negociações, como aconteceu com a Cadillac. A marca de luxo norte-americana estreou na categoria neste ano após a conclusão de negociações que começaram em 2023.

A demora se deu principalmente pelo fato de que a entrada de novos times costuma gerar resistência entre as equipes atuais, já que isso divide a premiação e pode reduzir o valor das equipes.

Sendo assim, a BYD analisa se vai criar sua própria equipe ou se vai adquirir participação em um time já existente, como fez a Audi, que assumiu o controle da equipe suíça Sauber. Enquanto isso, a gestora Otro Capital procura compradores para sua participação na equipe Alpine Racing, da Renault, o que pode ser a porta de entrada para a empresa chinesa.

Fórmula 1 na China

Assim como acontece nos Estados Unidos, o interesse da China pela Fórmula tem crescido nos últimos anos. Um sinal disso foi a estreia de Zhou Guanyu na categoria, em 2022, se tornando o primeiro piloto chinês da história da F1.

Pouco depois, em 2024, a categoria retomou o circuito de Xangai após cinco anos de ausência. O circuito será o palco da próxima corrida, que acontece no domingo, 15, às 4h (horário de Brasília).

Outras competições

Em meio à mudança nas competições automobilísticas, que têm adotado cada vez mais motores híbridos, a BYD analisa diferentes caminhos para além da Fórmula 1 após o rápido crescimento de suas vendas fora da China.

A empresa estuda a possibilidade de participar do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), que inclui as tradicionais 24 Horas de Le Mans, a corrida de resistência mais prestigiada do mundo, onde são testados os limites de máquinas e pilotos durante 24 horas. O evento é considerado uma etapa chave do WEC.

Além disso, outras empresas chinesas já tiveram experiências pontuais no automobilismo: a Geely compete em campeonatos internacionais de carros de turismo por meio da equipe Cyan Racing, antiga equipe oficial da Volvo, enquanto a Nio conquistou o título de pilotos no primeiro campeonato da Fórmula E, em 2015.