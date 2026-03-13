Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Salário dos professores de Camaçari terá reajuste; veja percentuais

Proposta será enviada à Câmara e pode ter aprovação em regime de urgência

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

13/03/2026 - 12:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sede da Prefeitura de Camaçari
Sede da Prefeitura de Camaçari -

A proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi aprovada pelos professores da rede municipal durante assembleia realizada na última terça-feira, 10.

Segundo a gestão municipal, o acordo firmado com o Sindicato das Professoras e Professores da Rede Pública (Sispec) prevê reajustes que variam entre 5,4% a 10,36%, de acordo com a letra e o nível de cada profissional. Os percentuais reúnem a recomposição da tabela do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) e a atualização do piso nacional do magistério.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Professores de Ourolândia participam de formação do A TARDE Educação
Enem 2026: município baiano promove curso preparatório gratuito
Alagoinhas oferece R$ 100 por mês para alunos da EJA

O percentual apresentado e aprovado foi pensado com base nos estudos realizados pelo Sispec junto com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) para o início da recomposição da carreira do magistério, corrigindo quase uma década de desvalorização dos professores.

Com a aprovação da proposta, a Prefeitura informou que irá encaminhar um projeto de lei à Câmara Municipal em regime de urgência. A expectativa é que, após aprovação dos vereadores, o reajuste já possa ser aplicado na folha salarial de março.

Leia Também:

Professores de Ourolândia participam de formação do A TARDE Educação
Enem 2026: município baiano promove curso preparatório gratuito
Alagoinhas oferece R$ 100 por mês para alunos da EJA

Em 2025, os profissionais da educação municipal já haviam recebido reajuste de 6,27%, além do pagamento do terço de férias e da antecipação do terço constitucional. A gestão municipal também destacou outras ações voltadas para a rede de ensino em 2026, como a distribuição de novos uniformes e kits escolares, além do reforço na merenda para os mais de 32 mil estudantes matriculados nas escolas municipais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia camaçari Educação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sede da Prefeitura de Camaçari
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Sede da Prefeitura de Camaçari
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Sede da Prefeitura de Camaçari
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Sede da Prefeitura de Camaçari
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x