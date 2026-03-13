Salário dos professores de Camaçari terá reajuste; veja percentuais

Sede da Prefeitura de Camaçari - Foto: Patrick Abreu/Prefeitura de Camaçari

A proposta de reajuste salarial apresentada pela Prefeitura de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi aprovada pelos professores da rede municipal durante assembleia realizada na última terça-feira, 10.

Segundo a gestão municipal, o acordo firmado com o Sindicato das Professoras e Professores da Rede Pública (Sispec) prevê reajustes que variam entre 5,4% a 10,36%, de acordo com a letra e o nível de cada profissional. Os percentuais reúnem a recomposição da tabela do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos (PCCV) e a atualização do piso nacional do magistério.

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O percentual apresentado e aprovado foi pensado com base nos estudos realizados pelo Sispec junto com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) para o início da recomposição da carreira do magistério, corrigindo quase uma década de desvalorização dos professores.

Com a aprovação da proposta, a Prefeitura informou que irá encaminhar um projeto de lei à Câmara Municipal em regime de urgência. A expectativa é que, após aprovação dos vereadores, o reajuste já possa ser aplicado na folha salarial de março.

Em 2025, os profissionais da educação municipal já haviam recebido reajuste de 6,27%, além do pagamento do terço de férias e da antecipação do terço constitucional. A gestão municipal também destacou outras ações voltadas para a rede de ensino em 2026, como a distribuição de novos uniformes e kits escolares, além do reforço na merenda para os mais de 32 mil estudantes matriculados nas escolas municipais.