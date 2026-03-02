Rede estadual da Bahia convoca professores e alerta para prazo final

Siga o A TARDE no Google

Os 364 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação da Bahia (SEC) para a função de professor da Educação Profissional devem entregar a documentação exigida a partir desta segunda-feira, 2, até o dia 13 de março. A convocação foi publicada no sábado, 28, no Diário Oficial do Estado.

Os profissionais irão atuar nas unidades da rede estadual sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), conforme o Edital SEC/SUDEPE nº 03/2025.

Como enviar a documentação

Os candidatos convocados precisam encaminhar os documentos digitalizados para o email [email protected], onde será feita a análise preliminar pela Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Entre os documentos exigidos estão:

Diploma de conclusão do curso exigido para a função;

Documentos pessoais (RG e CPF);

Comprovante de residência e declaração de não acúmulo de cargos;

Certidões negativas.

Entrega presencial é obrigatória

Além do envio eletrônico, os convocados devem apresentar a documentação original e cópias para conferência.

Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26 - Salvador devem comparecer à sede da SEC, na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já os candidatos aprovados para o interior do estado devem se dirigir às sedes dos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

De acordo com a pasta, o não atendimento à convocação, seja por ausência ou envio incompleto da documentação ou fora do prazo estipulado implica na perda do direito ao ingresso na função temporária, independentemente do motivo alegado.

Os aprovados terão vínculo via Reda por 36 meses, podendo ser prorrogado por igual período. A carga horária será de 20 horas semanais, com remuneração conforme classe e nível, desde que atendidos os requisitos do edital.

Segundo a SEC, a nova convocação atende à necessidade de recomposição do quadro, já que parte dos candidatos chamados anteriormente não compareceu ou não cumpriu as exigências no prazo.

Até o momento, já foram realizadas três convocações, totalizando 1.322 profissionais chamados. Desses, 763 efetivamente ingressaram na rede estadual.