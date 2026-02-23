EDUCAÇÃO
Salvador abre 60 vagas para monitor escolar; veja como se inscrever
Oportunidade é para atuação temporária na rede municipal
Os interessados em atuar temporariamente como Monitor Escolar na rede municipal de ensino de Salvador têm até o dia 16 de março para se inscrever no processo seletivo simplificado Reda Smed - Edital nº 03/2026. Ao todo, são oferecidas 60 vagas, sendo 50 para a sede do município e 10 destinadas às ilhas de Bom Jesus dos Passos, Maré e dos Frades.
Segundo a gestão municipal, o processo seletivo tem como objetivo ampliar o suporte às unidades escolares, contribuindo para o acompanhamento dos estudantes e para o bom funcionamento das atividades pedagógicas.
Critérios e inscrições
Para participar, é necessário ter ensino médio completo e integrar as ações voltadas ao fortalecimento da educação pública municipal. A remuneração é de R$ 1.621,00.
A prova objetiva está prevista para o dia 12 de abril, no turno da tarde. O certame será organizado pelo Instituto AOCP. Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição têm até sexta-feira, dia 27, para fazer o pedido.
Inscrições e edital estão disponíveis em: institutoaocp.org.br e semge.salvador.ba.gov.br (aba Concursos).
