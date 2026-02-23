EDUCAÇÃO
Última chance: prazo para garantir CNH gratuita e bike elétrica na Bahia se aproxima
Premiação é destinada aos estudantes da rede estadual
As inscrições para o prêmio ‘‘Trânsito de Ideias’’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), terminam nesta sexta-feira, 27. Estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual da Bahia têm a chance de concorrer a CNH gratuita, bicicleta elétrica, entre outros prêmios.
A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial da premiação, onde também estão disponíveis o regulamento completo, a lista de municípios contemplados e os modelos de autorização exigidos.
Com o tema “Trânsito, cidadania e sustentabilidade: o papel do jovem na construção de um futuro mais seguro”, a premiação propõe que os estudantes elaborem uma redação dissertativo-argumentativa, abordando a relação entre mobilidade urbana, sustentabilidade e cidadania.
Além dos alunos, professores orientadores vinculados às escolas participantes também concorrem à premiação.
Entre os prêmios estão:
- Isenção total para emissão da CNH;
- Bicicleta elétrica;
- Hospedagem em hotel;
- Notebook;
- Tablet.
As redações serão avaliadas por uma banca formada por pedagogos, especialistas em trânsito e representantes do Detran-BA. A nota máxima será de 1.000 pontos, com base nos seguintes critérios:
- Adequação ao tema;
- Coerência e coesão textual;
- Originalidade;
- Criatividade;
- Proposta de intervenção;
- Domínio da norma culta da Língua Portuguesa.
Mais informações estão disponíveis no site oficial da premiação.
