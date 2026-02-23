Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Última chance: prazo para garantir CNH gratuita e bike elétrica na Bahia se aproxima

Premiação é destinada aos estudantes da rede estadual

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

23/02/2026 - 8:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Identidade visual do Prêmio Trânsito de Ideias
Identidade visual do Prêmio Trânsito de Ideias -

As inscrições para o prêmio ‘‘Trânsito de Ideias’’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), terminam nesta sexta-feira, 27. Estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual da Bahia têm a chance de concorrer a CNH gratuita, bicicleta elétrica, entre outros prêmios.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial da premiação, onde também estão disponíveis o regulamento completo, a lista de municípios contemplados e os modelos de autorização exigidos.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o tema “Trânsito, cidadania e sustentabilidade: o papel do jovem na construção de um futuro mais seguro”, a premiação propõe que os estudantes elaborem uma redação dissertativo-argumentativa, abordando a relação entre mobilidade urbana, sustentabilidade e cidadania.

Além dos alunos, professores orientadores vinculados às escolas participantes também concorrem à premiação.

Entre os prêmios estão:

  • Isenção total para emissão da CNH;
  • Bicicleta elétrica;
  • Hospedagem em hotel;
  • Notebook;
  • Tablet.

As redações serão avaliadas por uma banca formada por pedagogos, especialistas em trânsito e representantes do Detran-BA. A nota máxima será de 1.000 pontos, com base nos seguintes critérios:

  • Adequação ao tema;
  • Coerência e coesão textual;
  • Originalidade;
  • Criatividade;
  • Proposta de intervenção;
  • Domínio da norma culta da Língua Portuguesa.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da premiação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

x