Última chance: prazo para garantir CNH gratuita e bike elétrica na Bahia se aproxima

Identidade visual do Prêmio Trânsito de Ideias - Foto: Arte - A TARDE Educação

As inscrições para o prêmio ‘‘Trânsito de Ideias’’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), terminam nesta sexta-feira, 27. Estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual da Bahia têm a chance de concorrer a CNH gratuita, bicicleta elétrica, entre outros prêmios.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial da premiação, onde também estão disponíveis o regulamento completo, a lista de municípios contemplados e os modelos de autorização exigidos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o tema “Trânsito, cidadania e sustentabilidade: o papel do jovem na construção de um futuro mais seguro”, a premiação propõe que os estudantes elaborem uma redação dissertativo-argumentativa, abordando a relação entre mobilidade urbana, sustentabilidade e cidadania.

Além dos alunos, professores orientadores vinculados às escolas participantes também concorrem à premiação.

Entre os prêmios estão:

Isenção total para emissão da CNH;

Bicicleta elétrica;

Hospedagem em hotel;

Notebook;

Tablet.

As redações serão avaliadas por uma banca formada por pedagogos, especialistas em trânsito e representantes do Detran-BA. A nota máxima será de 1.000 pontos, com base nos seguintes critérios:

Adequação ao tema;

Coerência e coesão textual;

Originalidade;

Criatividade;

Proposta de intervenção;

Domínio da norma culta da Língua Portuguesa.

Mais informações estão disponíveis no site oficial da premiação.