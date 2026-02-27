Governo lança 500 vagas de qualificação profissional para jovens de Salvador

Jovens participam da aula inaugural no Fiesta Bahia Hotel - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Os jovens moradores dos bairros Arenoso, Fazenda Coutos, Liberdade, Nordeste de Amaralina e Paripe, em Salvador, foram contemplados com os cursos de qualificação profissional do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) Juventude. Ao todo, foram disponibilizadas 500 vagas para jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social.

Entre os cursos ofertados estão: Assistente Administrativo, Barbeiro, Instalador e Reparador de Redes de Computador, Microempreendedor Individual, Operador de Computador e Confeiteiro, com duração de três a quatro meses.

A aula inaugural foi realizada nesta sexta-feira, 25, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador. A programação incluiu a apresentação do calendário de atividades e das ações voltadas à prevenção da violência por meio da inclusão social. O momento contou, ainda, com as apresentações culturais do NEOJIBA e do Quinteto de Trompete.

Oportunidade para mudar de vida

Inscrita no curso de Assistente Administrativo, Mirelle Regina Andrade, de 22 anos, afirmou que a qualificação vai ampliar suas oportunidades. Mãe do pequeno Henry Monteiro, de 2 anos, ela já participa de um curso de preparação pedagógica com uso do teatro. Moradora do bairro Arenoso, Mirelle sonha em seguir carreira na educação infantil.

“O Pronasci ajudou muita gente da comunidade do Arenoso. A gente que é mãe solteira, que não tem muita oportunidade de trabalho, é uma oportunidade ótima. No bairro acolhe muito a gente, nos chamam para conversar, ensinam, nos dão um auxílio tanto no curso quanto na vida pessoal”, afirmou.

Outro jovem que também marcou presença na aula inaugural foi João Paulo Santos, de 19 anos. Ele, que já atua como barbeiro há dois anos, pretende se especializar ainda mais na área. “É uma oportunidade de aprender mais coisas, que eu não sei, né? Então, já é uma boa oportunidade para agregar mais na área de trabalho e aprender mais técnicas”.

Modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do Ministério da Educação (MEC), o programa conta com investimento total de R$ 814.175,41. Os beneficiários também receberão bolsa mensal de R$ 500, financiada com recursos do Tesouro Federal, além de acompanhamento multiprofissional, acesso a cursos do Pronatec e apoio para inserção produtiva via Sistema Nacional de Emprego (Sine).

João afirmou que usará a bolsa para abrir a própria barbearia. “Com a bolsa-auxílio eu pretendo usar e investir. Comprar material pra mim, a questão da máquina, mais coisa sobre a barbearia. Vai ser bom, né? Vou gostar bastante. Tô na expecativa”, declarou.

Bahia pela Paz

Presente no evento, a secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, destacou que os cinco bairros contemplados pelo programa fazem parte do Bahia pela Paz, instância de pesquisa, acompanhamento e monitoramento de dados voltada à produção, qualificação e compartilhamento de indicadores sobre segurança pública e direitos humanos no Estado.

“Precisamos de uma ação estratégica com a juventude, e é esse trabalho que a gente está fazendo coletivamente aqui com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, e a SEADES [Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social]. É uma ação coletiva do governo do estado, articulada com o governo federal também”, disse, afirmando que, em breve, haverá uma nova seleção de turmas.

"Essa é a primeira etapa. Depois teremos uma segunda etapa daqui a três meses com mais 250 jovens. Ao todo, são 500 jovens. Os cursos são de curta duração, escolhidos, inclusive, pela própria comunidade local. Então, o nosso objetivo é que esses cursos garantam a permanência desses jovens nas escolas”, pontuou.

Iniciativa é focada no mercado de trabalho

As aulas acontecerão a partir da próxima segunda-feira, 2, em unidades escolares da rede estadual da Bahia, com duração de três a quatro meses. No Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos serão ministrados os cursos de Barbearia e Assistente Administrativo, nos turnos matutino e vespertino.

Para Tais Danilla da Cruz, professora do atendimento educacional especializado do Clarice Santiago, a iniciativa garante novas oportunidades para os jovens.

“A nossa escola está inserida em uma comunidade bastante carente. Trazer esse recurso para lá é dar realmente a oportunidade para que os alunos consigam se inserir no mercado de trabalho, melhorar a sua qualidade de vida e continuar os estudos”, ressaltou.

Impacto nacional

O Pronasci é um programa nacional de segurança pública com cidadania que, segundo a secretária Marta Machado, da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem como objetivo proteger jovens em situação de vulnerabilidade social.

“A gente vai para territórios que são ocupados por facções, jovens que estão mais expostos ao risco do recrutamento. E a gente oferece proteção integral para esses jovens. Oferecemos uma atenção psicossocial, eles são acompanhados por psicólogos, assistentes sociais, que levantam uma série de demandas, inclusive deles e das famílias. No começo do programa, oferecemos oficinas de esporte, de cultura, de cidadania, direito à cidade. E agora é um momento muito importante, porque marca o ingresso deles nos cursos profissionalizantes do Pronatec”, detalhou, em entrevista ao Grupo A TARDE.

“A ideia é que ao final desse período de criação de vínculos eles tenham um catálogo amplo de cursos profissionalizantes. Ao final disso, o programa também apoia o ingresso no mercado de trabalho, apoia a elaboração de currículos, aconselhamentos, tenta captar vagas também. A ideia é que a gente consiga proteger os nossos jovens do recrutamento e colocá-los no caminho certo do ensino e da profissionalização e do trabalho”, acrescentou Marta.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Silva, presente no evento, destacou que a transformação social passa pelo acesso à informação e à formação.

“Toda mudança tem um processo de adesão e nosso papel é garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso às ferramentas, conheçam as diretrizes e utilizem as tecnologias de forma ética e segura. O primeiro passo é a informação e a qualificação”, disse.

Além da Bahia, a iniciativa está presente no Rio de Janeiro, no Amazonas, em Pernambuco, no Distrito Federal e em expansão para o Ceará. A meta é alcançar 15 mil jovens até o final do ano.