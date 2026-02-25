Menu
560 VAGAS

IF Baiano abre vagas para curso preparatório grátis com bolsa auxílio

Programa visa facilitar e ampliar o acesso de estudantes da rede pública à educação profissional e tecnológica

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

25/02/2026 - 8:19 h

Imagem ilustrativa da imagem IF Baiano abre vagas para curso preparatório grátis com bolsa auxílio
-

O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) abriu inscrições para 560 vagas gratuitas no curso preparatório do Partiu IF, programa que visa ampliar a entrada de estudantes da rede pública à educação profissional e tecnológica.

As oportunidades serão distribuídas igualmente nos 14 campi da instituição por todo o Estado, cada um dispondo de 40 vagas. Há ofertas para:

  • Alagoinhas;
  • Bom Jesus da Lapa;
  • Catu;
  • Governador Mangabeira;
  • Guanambi;
  • Itaberaba;
  • Itapetinga;
  • Santa Inês;
  • Senhor do Bonfim;
  • Serrinha;
  • Teixeira de Freitas;
  • Uruçuca;
  • Valença e Xique-Xique.

O curso possui carga horária de 320 horas, com duração de oito meses. As aulas são ministradas em formato presencial, em turno vespertino, com dias da semana definidos por cada campus.

A grade curricular tem disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Práticas Suplementares.

Bolsa-auxílio

Os estudantes selecionados receberão ajuda de custo no valor total de R$ 1.600, paga em oito parcelas mensais de R$ 200, com intuito de custear despesas com transporte e alimentação.

No entanto, é necessário uma frequência mínima de 75% para receber integralmente a bolsa.

Quem pode participar e como se inscrever?

Podem concorrer às vagas os estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano) em escola pública.

O público prioritário inclui candidatos em situação de vulnerabilidade social, entre eles: estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo; autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas; e pessoas com deficiência.

Os interessados devem realizar as inscrições através de formulário online, acessando este link. A seleção acontecerá mediante sorteio eletrônico, através de transmissão no canal oficial do IF Baiano no YouTube.

Quem não for selecionado poderá concorrer posteriormente, pois ficará em cadastro reserva, podendo ser convocados em caso de desistência.

