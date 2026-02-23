OPORTUNIDADE
Coca-Cola abre vagas para capacitação de jovens em vulnerabilidade
No total, serão 45 mil beneficiados em todo o Brasil
Por Luiza Nascimento
O Instituto Coca-Cola Brasil abriu 45 mil vagas gratuitas para capacitação no programa Coletivo Coca-Cola Jovem. A iniciativa beneficia jovens em situação de vulnerabilidade social que desejam ingressar no mercado de trabalho.
Os interessados devem ter entre 16 e 29 anos e precisam ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio. As inscrições são realizadas pela internet, através deste link.
Sobre o curso
As aulas acontecem de forma 100% online e são compostas por 12 vídeos curtos e práticas, que podem ser assistidos a qualquer momento. Entre os temas abordados estão competências consideradas essenciais para o mercado de trabalho, como:
- Colaboração;
- Pensamento crítico;
- Resolução de problemas;
- Empatia.
No fim do curso, os jovens recebem certificado e garantem acesso a uma plataforma exclusiva com vagas de emprego divulgadas por mais de 400 empresas parceiras.
Segundo o Instituto, mais de 800 mil pessoas já foram beneficiadas em todo o país através do programa.
