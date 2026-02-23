Menu
CALENDÁRIO

Concurso da Câmara de Deputados ganha novas datas; veja atualizações

O certame está oferecendo 40 vagas para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal

Carla Melo

Por Carla Melo

23/02/2026 - 12:20 h

A Câmara dos Deputados publicou o concurso no dia 25 de janeiro
A Câmara dos Deputados publicou o concurso no dia 25 de janeiro -

Com salário e oportunidade atraente, o concurso da Câmara de Deputados encerrou na última sexta-feira, 20, as inscrições para as 40 vagas imediatas e de cadastro reserva, para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal.

Nesta segunda-feira, 23, o certame ganhou novas atualizações, após a Câmara de Deputados divulgar nova data para aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, além de tornar públicos os horários para a realização das etapas.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O salário chega ao valor de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de expediente ou escala de plantão.

Leia Também:

Corpo de Bombeiros abre concurso com 110 vagas e salário de R$ 18 mil
Inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros são prorrogadas
Concursos: veja como desempregados e baixa renda podem se inscrever de graça

As provas, tanto objetivas quanto discursivas, serão aplicadas no dia 8 de março, seguindo o seguinte cronograma de horário:

Provas objetivas

  • Abertura dos portões: 7h;
  • Fechamento dos portões: 8h;
  • Início das provas 8h30;
  • Tempo de aplicação da prova: 5h

Prova discursiva

  • Abertura dos portões: 14h30
  • Fechamento dos portões: 15h30;
  • Início das provas 16h;
  • Tempo de aplicação da prova: 3h

Etapas

O processo seletivo vai contar com as seguintes etapas:

  • provas objetivas (conhecimentos gerais e específicos;
  • prova discursiva;
  • teste de aptidão física;
  • sindicância de vida pregressa e investigação social;
  • avaliação psicológica (em dois momentos;
  • avaliação de saúde física e mental;
  • programa de formação profissional.

Locais de prova

Para conferir os locais para aplicação de prova, o candidato deve acessar o endereço eletrônico, a partir do dia 27 de fevereiro de 2026. A consulta é individual e o candidato deve aplicar os dados solicitados.

O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível do site, munido de caneta esferográfica de tinta preta em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Sobre a vaga

A Câmara dos Deputados publicou o concurso no dia 25 de janeiro, para 40 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo Especialidade: Policial Legislativo Federal.

É exigido que o candidato tenha nível superior de escolaridade em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Para as pessoas aprovadas no certame será pago como salário um valor de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de expediente ou escala de plantão. O cargo requer dedicação integral e exclusiva e é incompatível com o exercício de outra atividade pública ou privada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

