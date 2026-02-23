CALENDÁRIO
Concurso da Câmara de Deputados ganha novas datas; veja atualizações
O certame está oferecendo 40 vagas para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal
Por Carla Melo
Com salário e oportunidade atraente, o concurso da Câmara de Deputados encerrou na última sexta-feira, 20, as inscrições para as 40 vagas imediatas e de cadastro reserva, para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal.
Nesta segunda-feira, 23, o certame ganhou novas atualizações, após a Câmara de Deputados divulgar nova data para aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, além de tornar públicos os horários para a realização das etapas.
O salário chega ao valor de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de expediente ou escala de plantão.
As provas, tanto objetivas quanto discursivas, serão aplicadas no dia 8 de março, seguindo o seguinte cronograma de horário:
Provas objetivas
- Abertura dos portões: 7h;
- Fechamento dos portões: 8h;
- Início das provas 8h30;
- Tempo de aplicação da prova: 5h
Prova discursiva
- Abertura dos portões: 14h30
- Fechamento dos portões: 15h30;
- Início das provas 16h;
- Tempo de aplicação da prova: 3h
Etapas
O processo seletivo vai contar com as seguintes etapas:
- provas objetivas (conhecimentos gerais e específicos;
- prova discursiva;
- teste de aptidão física;
- sindicância de vida pregressa e investigação social;
- avaliação psicológica (em dois momentos;
- avaliação de saúde física e mental;
- programa de formação profissional.
Locais de prova
Para conferir os locais para aplicação de prova, o candidato deve acessar o endereço eletrônico, a partir do dia 27 de fevereiro de 2026. A consulta é individual e o candidato deve aplicar os dados solicitados.
O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível do site, munido de caneta esferográfica de tinta preta em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
Sobre a vaga
A Câmara dos Deputados publicou o concurso no dia 25 de janeiro, para 40 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo Especialidade: Policial Legislativo Federal.
É exigido que o candidato tenha nível superior de escolaridade em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.
Para as pessoas aprovadas no certame será pago como salário um valor de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de expediente ou escala de plantão. O cargo requer dedicação integral e exclusiva e é incompatível com o exercício de outra atividade pública ou privada.
