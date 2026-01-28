Câmara dos Deputados abre concurso com salários de mais de R$ 21 mil

Siga o A TARDE no Google

Câmara dos Deputados abre concurso de 40 vagas com salários de mais de R$ 21 mil - Foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil

A Câmara dos Deputados publicou um novo concurso público disponibilizando 40 vagas imediatas além de formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico Legislativo Especialidade: Policial Legislativo Federal.

O concurso, publicado neste domingo, 25, exige nível superior de escolaridade em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Vagas

De acordo com o edital, as oportunidades são para cargos de:

Técnico Legislativo Especialidade: Policial Legislativo Federal (40 vagas imediatas + 40 cadastro reserva).

Salário

Para as pessoas aprovadas no certame será pago como salário um valor de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de expediente ou escala de plantão. O cargo requer dedicação integral e exclusiva e é incompatível com o exercício de outra atividade pública ou privada.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas do dia 29 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, das 10h do primeiro dia e seguindo até às 18h do último dia.

Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até o dia 12 de março de 2026.

Vale ressaltar que há a possibilidade de pedido de isenção conforme prevê a lei.

Etapas

O processo seletivo vai contar com as seguintes etapas:

provas objetivas (conhecimentos gerais e específicos;

prova discursiva;

teste de aptidão física;

sindicância de vida pregressa e investigação social;

avaliação psicológica (em dois momentos;

avaliação de saúde física e mental;

programa de formação profissional.

As provas objetivas e discursivas vão ser aplicadas no dia 26 de abril de 2026, em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal.

Contratação

A contratação vai ser feita pelo regime estatutário, em dedicação integral e exclusiva. O programa de formação profissional, etapa obrigatória, terá 480 horas presenciais em tempo integral, podendo ser realizado em diferentes turnos.

Durante esta etapa, o candidato fará jus a 50% do salário como auxílio financeiro.

O concurso será válido por dois anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez.