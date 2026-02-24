Fies: estudantes têm até esta terça para complementar inscrição

Fundo de Financiamento Estudantil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2026 têm até esta terça-feira, 24, às 23h59 (horário de Brasília), para complementar as informações da inscrição e seguir no processo de contratação do financiamento.

A atualização deve ser feita no site FiesSeleção, com login da plataforma Gov.br. O resultado da chamada única do primeiro semestre foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na última quinta-feira, 19, e pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Complementação e próximas etapas

Entre os dados que precisam ser confirmados ou preenchidos estão endereço, contatos, informações do grupo familiar, semestre de ingresso, percentual do financiamento, banco para formalização do contrato e valor da mensalidade.

Após essa etapa online, os candidatos terão até cinco dias úteis para comprovar as informações diretamente na instituição de ensino superior onde foram pré-selecionados, de forma presencial ou digital, conforme as regras da faculdade.

No caso do Fies Social, voltado a estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50 em 2026) e inscritos no CadÚnico, há possibilidade de financiamento de até 100% dos encargos educacionais. Esses candidatos ficam dispensados da comprovação de renda, devendo validar apenas as demais informações.

Vagas e lista de espera

No primeiro semestre de 2026, o Fies ofertou 67.301 vagas em 1.421 instituições privadas, distribuídas em 19.834 cursos. Ao longo do ano, serão 112.168 vagas. O programa também reserva oportunidades para candidatos autodeclarados negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Quem não foi pré-selecionado na chamada única está automaticamente na lista de espera. A convocação ocorrerá entre 26 de fevereiro e 10 de abril, conforme o edital nº 3/2026.