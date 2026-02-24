Acelen lança curso para capacitar jovens quilombolas em Ilha de Maré

Jornada Jovem Acelen oferece 25 vagas - Foto: Divulgação Acelen

A Acelen, em parceria com a AVSI Brasil, promove a quarta edição do Jornada Jovem Acelen, voltado para jovens das comunidades quilombolas de Porto dos Cavalos, Martelo e Ponta Grossa, na Ilha de Maré, em Salvador. O programa, com 25 vagas disponíveis, abriu inscrições nesta terça-feira, 24 de fevereiro, e segue até 1º de março, pelo formulário online https://bit.ly/jornadajovemilha

O curso, que ocorrerá de março a junho, propõe aos participantes a elaboração de um plano de vida e carreira, conectando sonhos a habilidades e oportunidades. A disciplina “Mundo do Trabalho” irá abordar temas como elaboração de currículo, simulação de entrevistas e orientação profissional, preparando os jovens para o mercado de trabalho. As aulas ocorrerão em Porto dos Cavalos.

Segundo João Raful, vice-presidente de Recursos Humanos e Responsabilidade Social da Acelen, “capacitar os jovens quilombolas reforça nosso compromisso com a educação e o desenvolvimento de oportunidades que transformam comunidades”, disse ele.

Também está aberta até esta quarta-feira, 25, a inscrição para a terceira edição do Jovens Conectados. São disponibilizadas 50 vagas, no Acelen Acender, em Candeias. O projeto oferece formação em Informática Avançada e Inteligência Artificial, com foco no domínio de ferramentas digitais estratégicas e no aumento da empregabilidade.

Jovens Conectados disponibilizada 50 vagas em Candeias | Foto: Divulgação Acelen

Vanessa Alonso, gerente especial da AVSI Brasil, destaca que “oferecer capacitação aos jovens é criar caminhos para que eles conquistem profissões, trabalho digno e possam transformar a realidade de suas famílias e comunidades”.

Nos últimos quatro anos, a Acelen investiu mais de R$ 12 milhões em ações educativas e programas de treinamento no Acelen Acender e na Refinaria de Mataripe. Entre 2023 e 2025, o Jornada Jovem Acelen certificou 321 participantes, com 103 empregados - 32% de empregabilidade e 95% de retenção no mercado em dois anos. Já o projeto Jovens Conectados, iniciado em 2023, certificou 96 dos 100 participantes da primeira edição.