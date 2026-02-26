BRASIL
Vai viajar? Professores têm vantagens exclusivas em passagens de ônibus
Benefício é válido para quem tem Carteira Nacional Docente ativa; veja como acessar
Professores que possuem a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) - também conhecida como Carteirinha do Professor - ativa passam a contar com um novo pacote de benefícios para viagens rodoviárias por meio da ClickBus. Segundo o Ministério da Educação (MEC), a iniciativa começa a valer a partir desta quinta-feira, 26.
Em uma página própria (clique aqui), os educadores terão acesso a:
- Dois cupons gratuitos de 20% de desconto, limitados a R$ 30 para compra de passagens em qualquer rota por um ano;
- Flexibilidade para remarcar ou cancelar passagens diretamente no aplicativo;
- Atendimento exclusivo com o time da Clickbus por canal prioritário no WhatsApp;
- Benefícios no Click Oferta, com desconto extra de 3% de cashback em todas as compras e 10% de desconto na compra de novos pacotes.
A ClickBus oferece passagens rodoviárias para diversas regiões do Brasil.
A ação integra o programa #TôComProf, promovido pelo MEC, que estabele parcerias com empresas privadas para oferecer vantagens exclusivas aos docentes e incentivar a valorização da profissão. Por meio da carteirinha, é possível acessar condições especiais em hospedagem, serviços, ferramentas pedagógicas e produtos de tecnologia.
De acordo com o MEC, 45 empresas participam atualmente da iniciativa, que faz parte do programa Mais Professores para o Brasil.
Como solicitar a Carteirinha do Professor
A iniciativa é destinada a docentes em exercício, vinculados a instituições públicas ou privadas de todo o Brasil. Além de servir como identificação profissional, a carteirinha garante benefícios como meia-entrada em cinemas, teatros e shows.
Para solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil, é necessário:
- Acessar o sistema Mais Professores para o Brasil e fazer login com a conta gov.br;
- Estar exercendo atividade docente em instituição de ensino pública ou privada;
- Possuir CPF regular junto à Receita Federal;
- Ter cadastro ativo no eSocial, realizado pelo empregador;
- O sistema do MEC realiza a verificação automática dessas informações no momento da solicitação.
Mais Professores
Instituído pelo Decreto nº 12.358/2025, o Mais Professores para o Brasil foi construído em reconhecimento ao papel central dos docentes no processo de aprendizagem dos estudantes e no sucesso das políticas educacionais.
A iniciativa tem como objetivos fortalecer a formação docente; incentivar o ingresso de professores na educação pública; e valorizar os profissionais do magistério, proporcionando-lhes recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.
O programa busca atender aproximadamente 2,7 milhões de docentes em todo o país e prevê as seguintes iniciativas: Pé-de-Meia Licenciaturas; Bolsa Mais Professores; Prova Nacional Docente; Portal de Formação; entre outras ações de valorização.
