Páginas de Aprendizado: municípios e estado se unem em prol da alfabetização

Secretários municipais de Educação com a secretária do estado da Bahia, Rowenna Brito - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Discutir a alfabetização no tempo certo é um compromisso que mobiliza toda a Bahia. Instituído pela Lei nº 25.668, o Programa Bahia Alfabetizada busca fortalecer o regime de colaboração entre o Governo do Estado e os 417 municípios baianos, garantindo o direito de aprender de todas as crianças baianas.

Com esse objetivo, prefeitos, secretários municipais de Educação, gestores e representantes das redes de ensino se reuniram, nesta quarta-feira, 25, no Espaço Mário Cravo (Casa do Comércio), em Salvador, para dialogar sobre estratégias voltadas ao fortalecimento da alfabetização no estado. O encontro também contou com a participação de representantes do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.

A programação marcou ainda o lançamento do projeto 'Páginas de Aprendizado', fruto de parceria entre a SEC e o Grupo A TARDE no âmbito do Programa A TARDE Educação, que amplia o debate sobre a alfabetização e apresenta novas possibilidades de atuação pedagógica, alinhadas às políticas públicas educacionais desenvolvidas na Bahia.

Presente na agenda, a secretária da Educação do Estado (SEC), Rowenna Brito, destacou que o início do ano letivo de 2026 traz marcos significativos para o ensino público baiano. Na oportunidade, ela detalhou as estratégias para este ciclo, focando em tecnologia, alfabetização na idade certa e o combate à evasão escolar.

Avanços da IA na escola

Rowenna Brito também destacou que a rede estadual não pode ignorar o avanço tecnológico, como o uso da IA na escola.

Rowenna Brito | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

“Este ano, o uso da IA passa a ser oficialmente orientado. Ontem, 24, publicamos uma portaria de orientação e diretriz do uso da inteligência artificial. Isso para nós é um marco importante, porque a tecnologia chegou e a gente precisa normatizar sobre ela", explicou.

Para o Manoel Calazans, assessor especial da SEC, o uso da tecnologia para a produtividade entro da sala de aula, entra como um aliado indispensável para acompanhar as novas gerações que surgem com o avanço tecnológico.

"É preciso trabalhar para que essa geração tecnológica não se sinta cansada, e que a escola não passe a ter a conotação de algo cansativo. E o tecnológico pode tornar o trabalho do professor mais criativo para que o dia fique leve e ao mesmo tempo garanta as aprendizagens", continuou ele.

Manoel Calazans | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Com o dado de que apenas cerca de 37% das crianças baianas estão alfabetizadas até os 7 anos, Rowenna Brito reforçou a parceria com as prefeituras. Sobre o Páginas de Aprendizado, ela explicou que o projeto chega para as redes municipais em 32 cidades para tratar desde a formação técnica até o "diálogo sobre informação, o que é fake news, como construir e desconstruir uma fake news".

"A gente está fazendo isso com o 'Criança Alfabetizada', chegando muito perto, com formação através das quatro universidades estaduais e entrega de material", completou.

A programação foi organizada em dois momentos. Pela manhã, foi apresentada a contextualização do novo projeto, seus objetivos, a proposta pedagógica e as entregas previstas para o calendário de 2026.

Conforme detalhamento de Rowenna, as principais frentes de atuação do Páginas de Aprendizado são:

Formação Pedagógica: oferece suporte técnico e pedagógico para as equipes das secretarias municipais, gestores escolares e professores "lá na ponta", na unidade escolar;

oferece suporte técnico e pedagógico para as equipes das secretarias municipais, gestores escolares e professores "lá na ponta", na unidade escolar; Letramento Informacional: foca no combate à desinformação. A secretária destaca o "diálogo sobre o que é fake news, como construir e como desconstruir uma fake news, como construir a informação verdadeira";

foca no combate à desinformação. A secretária destaca o "diálogo sobre o que é fake news, como construir e como desconstruir uma fake news, como construir a informação verdadeira"; Multimeios na Educação: utiliza diversas ferramentas do grupo de comunicação, como acesso a materiais informativos, espaços de podcast e canais de comunicação direta com a sociedade.

Parceria com municípios

Representantes dos municípios destacaram a expectativa em relação ao fortalecimento do regime de colaboração. A secretária de Educação da cidade de Antônio Cardoso, Renata Silva de Souza, delineou as metas para o novo ano letivo, com foco central na superação de desafios históricos.

Reconhecendo as particularidades de um município majoritariamente negro e com forte presença de comunidades quilombolas, a secretária foi enfática sobre a prioridade da gestão:

Nosso foco principal este ano é a alfabetização das nossas crianças na idade certa, pois estamos aquém do que é necessário. Temos um planejamento de acompanhamento desde o Grupo 5 até o 2º ano para garantir esse direito Renata Silva de Souza - secretária de Educação da cidade de Antônio Cardoso

Além da base infantil, Renata destacou que o compromisso se estende aos jovens e adultos que não foram alfabetizados no tempo regular. No que diz respeito à estrutura, ela reforçou que o município garante o ciclo completo de ensino, da educação infantil ao médio, e investe na continuidade acadêmica:

"O jovem tem lá todos os níveis de educação e ofertamos transporte universitário para mais de 300 estudantes na microrregião de Feira de Santana", finalizou ela.

Avanços na alfabetização

Por outro lado, há municípios que estão acompanhando desde o início o processo de alfabetização da população, como é o caso de Juazeiro. A cidade saiu do índice de 31,2% de alunos alfabetizados para 29% em 2024. Uma queda que foi acompanhada por profissionais do setor de educação.

Esse foi então o start para que Juazeiro promovesse uma série de estratégias para impulsionar o acesso à alfabetização, principalmente de crianças. De acordo com Maéve Melo dos Santos, secretária municipal de Educação, foram identificadas déficit da alfabetizados em estudantes do 2º ano e do 3º ano, assim como no 4º ano, no 5º ano e até alunos do 6º ao 9º ano.

"Quando a gente encontrou esse cenário, começamos a desenvolver uma política para que a gente pensasse em estratégias que pudesse reverter esse cenário. A gente criou, então, uma lei que implanta programa Alfabetiza Juazeiro".

Além disso, o município também trabalha com outro programa para trabalhar com estudantes do 6º ao 9º ano, que já são adolescentes e que possuem algum déficit na aprendizagem, para garantir um nível de leitura e letramento.

A gente tá criando uma série de ações articuladas e sistematizadas com um trabalho de acompanhamento, monitoramento e avaliação sistemática para que a gente possa melhorar. Conseguimos sair do selo bronze para o prata a partir dessas práticas, mas nosso objetivo mesmo é chegar no ouro Maéve Melo dos Santos - secretária municipal de Educação de Juazeiro

Evento é virada de chave

O evento contou com a palestra da pedagoga e mestre em Educação, Maeve Rêgo, que palestrou em volta das dúvidas que cerca a proposta da alfabetização na hora certa.

"Pensamos juntos sobre a relação da aprendizagem com o desenvolvimento e em seguida traçar desafios e possibilidades para não ficar apenas na denúncia, para ter também o anúncio. O projeto joga uma luz sobre como especialista da área observa a importância desse evento para a comunidade escolar e onde pode aplicar esse processo na escola", explicou ela.

Maeve Rêgo | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

Para Helaine Souza, superintendente de Políticas para Educação Básica da SEC, o projeto vai ser mais uma mão para o objetivo de fortalecer a alfabetização de crianças e adolescente em municípios onde os índices ainda são deficitários.

"Hoje a gente consolida mais um projeto que vai agregar à iniciativa para os municípios. É o regime de colaboração acontecendo, de fato. Então, nossa expectativa é fortalecer essa parceria durante todo o ano de 2026 para que a gente conheça os resultados que para gente é mais importante, que é garantir que as crianças sejam alfabetizadas na idade adequada, pelo menos, até os sete anos", iniciou ela.

Helaine Souza | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O projeto funcionará a partir de visita e interação com municípios. Serão conversas com professores, equipes técnicas para que a formação alcance onde se mais precisa.

"Teremos material de idade, pensando a realidade de cada município e entendendo como a gente pode auxiliar nesse processo de profissionalização. A petição pela Constituição Brasileira cabe aos municípios, mas o governo do estado não tem se furtado dessa missão. Com essa parceria, entendendo que essas crianças estão no nosso estado, que elas são baianas e que elas precisam ser assistidas pelas nossas políticas públicas", finalizou.

Educomunicação e educação na Bahia

Rowenna Brito e representantes da SEC | Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O Programa A TARDE Educação é executado na rede estadual de ensino da Bahia, desde 2022, como ferramenta de apoio pedagógico e estímulo à leitura, à escrita e ao protagonismo estudantil.

O objetivo central é contribuir para a alfabetização completa no tempo certo, utilizando o jornal como ferramenta pedagógica, com promoção de leitura contextualizada, escrita significativa e pensamento crítico, além de fortalecimento das aprendizagens essenciais, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Estadual de Educação.

