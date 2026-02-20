Como votaram as 20 maiores cidades da Bahia em 2022? Veja a lista

Por Cássio Moreira
Siga o A TARDE no Google
Em outubro deste ano, os 11.1 milhões de eleitores baianos devem ir às urnas para a escolha do governador do estado, em disputa que caminha para ser polarizada entre o grupo governista e a de oposição. Em 2022, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) alternaram na primeira colocação nas 20 maiores cidades da Bahia.
O Portal A TARDE fez um levantamento nos 20 maiores colégios eleitorais da Bahia para saber como foi o cenário no último pleito, que foi decidido em segundo turno.
Cinco maiores colégios eleitorais
Nos cinco maiores colégios eleitorais da Bahia (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Juazeiro), Jerônimo e ACM Neto foram os candidatos de preferência no primeiro turno. Na capital baiana, Neto obteve a maioria dos votos (52.79%), assim como em Feira (42.87%), Vitória da Conquista (46.89%) e Camaçari (50.25%).
Jerônimo venceu no primeiro turno em Juazeiro, quinto maior colégio eleitoral da Bahia, obtendo 45.65% dos votos.
Crescendo o mapa
No recorte dos dez maiores colégios eleitorais do estado (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Barreiras), a disputa foi equilibrada no primeiro turno, com Neto vencendo em seis cidades (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas e Itabuna), enquanto Jerônimo saiu vencedor em outros quatro municípios (Juazeiro, Ilhéus, Porto Seguro e Barreiras).
Leia Também:
Votação nas 20 maiores cidades baianas no 1º turno
- Salvador: ACM Neto (52.79%)
- Feira de Santana: ACM Neto (42.87%)
- Vitória da Conquista: ACM Neto (46.89%)
- Camaçari: ACM Neto (50.25%)
- Juazeiro: Jerônimo (45.65%)
- Lauro de Freitas: ACM Neto (47.28%)
- Itabuna: Jerônimo (44.91%)
- Ilhéus: Jerônimo (41.68%)
- Porto Seguro: Jerônimo (39.82%)
- Barreiras: Jerônimo (41.75%)
- Jequié: Jerônimo (48.83%)
- Alagoinhas: ACM Neto (47.67%)
- Teixeira de Freitas: Jerônimo (36.05%)
- Simões Filho: ACM Neto (49.40%)
- Eunápolis: Jerônimo (38.74%)
- Paulo Afonso: Jerônimo (59.12%)
- Luís Eduardo Magalhães: ACM Neto (41.62%)
- Santo Antônio de Jesus: ACM Neto (47.30%)
- Guanambi: Jerônimo (55.40%)
- Valença: ACM Neto (48.87%)
Segundo turno
No segundo turno da disputa eleitoral, a primeira desde 1994 no estado, o cenário mudou, mas não interferiu na vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT), mesmo sem obter a maioria dos votos nos maiores colégios eleitorais.
ACM Neto venceu em 17 dos 20 maiores colégios eleitorais, enquanto Jerônimo obteve a maioria dos votos nos três restantes.
Votação dos 20 maiores colégios eleitorais no 2º turno
- Salvador: ACM Neto (64.51%)
- Feira de Santana: ACM Neto (58.95%)
- Vitória da Conquista: ACM Neto (59.05%)
- Camaçari: ACM Neto (57.41%)
- Juazeiro: ACM Neto (52.21%)
- Lauro de Freitas: ACM Neto (58.98%)
- Itabuna: ACM Neto (61.16%)
- Ilhéus: ACM Neto (54.16%)
- Porto Seguro: ACM Neto (55.25%)
- Barreiras: ACM Neto (54.01%)
- Jequié: Jerônimo (51.41%)
- Alagoinhas: ACM Neto (55.80%)
- Teixeira de Freitas: ACM Neto (60.05%)
- Simões Filho: ACM Neto (55.43%)
- Eunápolis: ACM Neto (58.03%)
- Paulo Afonso: Jerônimo (63,23%)
- Luís Eduardo Magalhães: ACM Neto (70.40%)
- Santo Antônio de Jesus: ACM Neto (56.18%)
- Guanambi: Jerônimo (58.84%)
- Valença: ACM Neto (53.91%)
Votação nos 417 municípios
Eleito com 4.480.464 votos, Jerônimo Rodrigues venceu em 364 dos 417 municípios baianos. Já ACM Neto obteve a maioria dos votos em 53 cidades baianas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes