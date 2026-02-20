Como votaram as 20 maiores cidades da Bahia em 2022? Veja a lista

Em outubro deste ano, os 11.1 milhões de eleitores baianos devem ir às urnas para a escolha do governador do estado, em disputa que caminha para ser polarizada entre o grupo governista e a de oposição. Em 2022, Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) alternaram na primeira colocação nas 20 maiores cidades da Bahia.

O Portal A TARDE fez um levantamento nos 20 maiores colégios eleitorais da Bahia para saber como foi o cenário no último pleito, que foi decidido em segundo turno.

Cinco maiores colégios eleitorais

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nos cinco maiores colégios eleitorais da Bahia (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari e Juazeiro), Jerônimo e ACM Neto foram os candidatos de preferência no primeiro turno. Na capital baiana, Neto obteve a maioria dos votos (52.79%), assim como em Feira (42.87%), Vitória da Conquista (46.89%) e Camaçari (50.25%).

Jerônimo venceu no primeiro turno em Juazeiro, quinto maior colégio eleitoral da Bahia, obtendo 45.65% dos votos.

Crescendo o mapa

No recorte dos dez maiores colégios eleitorais do estado (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Juazeiro, Lauro de Freitas, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Barreiras), a disputa foi equilibrada no primeiro turno, com Neto vencendo em seis cidades (Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas e Itabuna), enquanto Jerônimo saiu vencedor em outros quatro municípios (Juazeiro, Ilhéus, Porto Seguro e Barreiras).

Votação nas 20 maiores cidades baianas no 1º turno

Salvador: ACM Neto (52.79%) Feira de Santana: ACM Neto (42.87%) Vitória da Conquista: ACM Neto (46.89%) Camaçari: ACM Neto (50.25%) Juazeiro: Jerônimo (45.65%) Lauro de Freitas: ACM Neto (47.28%) Itabuna: Jerônimo (44.91%) Ilhéus: Jerônimo (41.68%) Porto Seguro: Jerônimo (39.82%) Barreiras: Jerônimo (41.75%) Jequié: Jerônimo (48.83%) Alagoinhas: ACM Neto (47.67%) Teixeira de Freitas: Jerônimo (36.05%) Simões Filho: ACM Neto (49.40%) Eunápolis: Jerônimo (38.74%) Paulo Afonso: Jerônimo (59.12%) Luís Eduardo Magalhães: ACM Neto (41.62%) Santo Antônio de Jesus: ACM Neto (47.30%) Guanambi: Jerônimo (55.40%) Valença: ACM Neto (48.87%)

Segundo turno

No segundo turno da disputa eleitoral, a primeira desde 1994 no estado, o cenário mudou, mas não interferiu na vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT), mesmo sem obter a maioria dos votos nos maiores colégios eleitorais.

ACM Neto venceu em 17 dos 20 maiores colégios eleitorais, enquanto Jerônimo obteve a maioria dos votos nos três restantes.

Votação dos 20 maiores colégios eleitorais no 2º turno

Salvador: ACM Neto (64.51%) Feira de Santana: ACM Neto (58.95%) Vitória da Conquista: ACM Neto (59.05%) Camaçari: ACM Neto (57.41%) Juazeiro: ACM Neto (52.21%) Lauro de Freitas: ACM Neto (58.98%) Itabuna: ACM Neto (61.16%) Ilhéus: ACM Neto (54.16%) Porto Seguro: ACM Neto (55.25%) Barreiras: ACM Neto (54.01%) Jequié: Jerônimo (51.41%) Alagoinhas: ACM Neto (55.80%) Teixeira de Freitas: ACM Neto (60.05%) Simões Filho: ACM Neto (55.43%) Eunápolis: ACM Neto (58.03%) Paulo Afonso: Jerônimo (63,23%) Luís Eduardo Magalhães: ACM Neto (70.40%) Santo Antônio de Jesus: ACM Neto (56.18%) Guanambi: Jerônimo (58.84%) Valença: ACM Neto (53.91%)

Votação nos 417 municípios

Eleito com 4.480.464 votos, Jerônimo Rodrigues venceu em 364 dos 417 municípios baianos. Já ACM Neto obteve a maioria dos votos em 53 cidades baianas.