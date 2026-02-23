IA é o novo corretor? Saiba como usar a ferramenta no trabalho

Brasil está entre os países que mais utilizam a inteligência artificial - Foto: Divulgação

A inteligência artificial (IA) vem se tornando uma das ferramentas mais utilizadas entre os profissionais em todo o mundo. No Brasil, não é diferente. Segundo levantamento da consultoria internacional PwC, o país lidera o uso de IA dentre os 48 países que foram realizados o estudo.

De acordo com o estudo, 71% dos profissionais brasileiros utilizaram ao menos uma ferramenta de inteligência artificial nos últimos 12 meses, percentual superior à média mundial, de 54%.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o CEO do Instituto Brasileiro de Educação Profissional (IBREP), Diogo Martins, é importante saber como utilizar a ferramenta de maneira adequada.

"A tecnologia tem sido usada no mercado imobiliário e pode assumir tarefas burocráticas e liberar o profissional para a análise estratégica de dados e relacionamento direto, porém, é importante entender as inúmeras ferramentas e saber utilizar as mais adequadas ao seu público", afirma.

Ainda segundo o executivo, a ampliação do uso da inteligência artificial dentro do mercado de trabalho reforça uma mudança dentro do perfil de profissionais. “A inteligência artificial assume tarefas operacionais e libera tempo para o que realmente importa. O corretor trabalha, muitas vezes, com o maior sonho da vida de uma pessoa, que é a conquista da casa própria, e dificilmente alguém vai confiar essa decisão a uma máquina”, explica.

Como utilizar a IA de maneira correta?

Mesmo com a aceleração do uso da inteligência artificial nos ambientes de trabalho, é fundamental aprender a utilizar a ferramenta de forma produtiva e não tratá-la como substituta da mão de obra humana.

Para isso, surgem ideias de como usar o material no cotidiano, no meio imobiliário, pode se usar na criação de roteiros automatizados para vídeos, estratégias de produção audiovisual, conteúdos para redes sociais, descrições de imóveis e campanhas de e-mail marketing.

Além de contribuir para organização de informações, otimiza processos burocráticos e apoio na criação de conteúdo e estratégias de comunicação.