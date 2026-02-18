NOVA TECNOLOGIA
Adeus ChatGPT? Nova Inteligência Artificial promete ser mais eficaz
A IA pretende executar tarefas com mais autonomia do que os concorrentes
Por Franciely Gomes
O uso da Inteligência Artificial para atividades do dia a dia tem se tornado cada vez mais comum entre os internautas. Entretanto, diversos sites e aplicativos vêm disputando espaço no mercado das IAs, como Alexa, ChatGPT, Gemini, e o mais novo deles: Moltbot.
Apesar de ter chegado recentemente, a ferramenta promete superar as concorrentes e auxiliar o usuário a abrir programas, acessar arquivos e apps, executando tarefas com mais autonomia do que chatbots comuns.
Os criadores alegam que a IA não se limita apenas ao chat e realiza tarefas diretas no computador do usuário. Ela consegue acessar todos os seus contatos e conferir o histórico de conversas, além de acessar agendas e arquivos armazenados no computador, realizando um direcionamento correto para realizar a tarefa desejada.
Dados liberados
Apesar da praticidade, o Moltbot causa uma preocupação com relação a liberação de dados e a privacidade do usuário. A IA tem acesso a arquivos de trabalho, fotos, conversas, dados de clientes e documentos pessoais, podendo prejudicar diretamente o usuário caso haja um vazamento.
Uma das alternativas para garantir a segurança é utilizar um computador específico para a IA. Separando a rede doméstica da profissional, deixando a ferramenta acessar apenas os dados utilitários para os recursos oferecidos, diminuindo os riscos.
