Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TECNOLOGIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TECNOLOGIA

IA permite que cegos “se vejam” pela primeira vez

Aplicativos com inteligência artificial oferecem feedback visual inédito

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

11/02/2026 - 17:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tecnologia descreve aparência
Tecnologia descreve aparência -

A inteligência artificial passou a ocupar um lugar inesperado na rotina de pessoas cegas: o de espelho. Por meio de aplicativos que analisam imagens em tempo real, usuários agora conseguem receber descrições detalhadas da própria aparência — algo que, até pouco tempo atrás, parecia impossível.

Para quem nunca enxergou, esse tipo de retorno visual não é apenas funcional. Ele mexe com identidade, autoestima e percepção de si.

Tudo sobre TECNOLOGIA em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Um novo tipo de reflexo

Com ferramentas como o Be My Eyes e assistentes baseados em IA, pessoas cegas enviam fotos e recebem descrições que vão além do básico. A tecnologia não apenas diz o que aparece na imagem — ela avalia, compara e, em alguns casos, sugere mudanças.

“Durante toda a nossa vida, pessoas cegas tiveram de lidar com a ideia de que é impossível nos vermos”, afirma Lucy Edwards, criadora de conteúdo que ensina maquiagem para cegos. “De repente, temos acesso a todas essas informações sobre nós mesmas. Isso muda nossas vidas.”

Hoje, já existem ao menos quatro aplicativos especializados nesse tipo de recurso. Muitos usuários recorrem a eles para escolher roupas, organizar o cabelo ou entender como estão antes de sair de casa.

Beleza, comparação e insegurança

O avanço tecnológico trouxe também um território emocional novo. Ao receber descrições mais críticas ou comparativas, alguns usuários relatam que passaram a questionar padrões que antes não faziam parte do seu cotidiano.

“Vemos que pessoas que buscam mais feedback sobre seus corpos apresentam menor satisfação com a imagem corporal”, explica Helena Lewis-Smith, pesquisadora da Universidade de Bristol.

Modelos de IA foram historicamente treinados com referências que privilegiam corpos magros, traços eurocêntricos e padrões tradicionais de beleza. Ao aplicar esses critérios nas descrições, a tecnologia pode reforçar comparações e inseguranças.

Para a pesquisadora Meryl Alper, da Northeastern University, a imagem corporal vai além da aparência. “Ela envolve contexto, comparação e experiências vividas — algo que a IA ainda não compreende.”

Leia Também:

IA chega nos espelhos e muda autopercepção de pessoas cegas; entenda
Facebook lança IA para animar foto de perfil e personalizar posts
Sistema popular do Google será encerrado em breve
SpaceX, empresa de Elon Musk, quer construir cidade na Lua até 2036

Tecnologia, controle e riscos

Empresas como a Envision, que começaram oferecendo leitura de textos impressos, passaram a integrar modelos avançados de IA em aplicativos e óculos inteligentes. Segundo o CEO Karthik Mahadevan, o controle sobre o tipo de descrição recebida é uma das principais ferramentas. O usuário pode pedir avaliações objetivas, descrições curtas ou até versões mais subjetivas.

Mas essa personalização pode ter dois lados. Dependendo da forma como a pergunta é feita, a resposta pode reforçar inseguranças.

Outro desafio são as chamadas “alucinações” da IA — quando o sistema apresenta informações incorretas. Há relatos de descrições com erros sobre expressões faciais ou até cor do cabelo, o que pode gerar confusão e insegurança.

Alguns serviços, como o Aira Explorer, oferecem a possibilidade de checagem com agentes humanos treinados. Ainda assim, na maior parte dos casos, o “espelho textual” continua sendo produzido exclusivamente pela inteligência artificial.

Entre empoderamento e incerteza

Pesquisadores alertam que ainda existem poucos estudos sobre os efeitos de longo prazo dessa tecnologia na vida de pessoas cegas. O impacto emocional é considerado complexo e ainda pouco explorado.

Ao mesmo tempo, muitos usuários relatam sensação de autonomia inédita. A possibilidade de ter acesso a descrições detalhadas — inclusive de fotos antigas ou imagens disponíveis na internet — amplia o contato com um universo visual antes inacessível.

Para muitos, a experiência é ambivalente: libertadora e desafiadora ao mesmo tempo.

O fato é que, para o bem ou para o mal, o espelho digital já faz parte da rotina. E agora, mais do que nunca, a tecnologia também influencia a forma como pessoas cegas constroem a própria imagem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cegos Inteligêcnia artificial mundo tecnologia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tecnologia descreve aparência
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Tecnologia descreve aparência
Play

Movie Gen: veja como funcionar nova plataforma de criar vídeos da Meta

Tecnologia descreve aparência
Play

Representantes de startups discutem tecnologia na Bahia; veja o evento

Tecnologia descreve aparência
Play

Apple lança quatro modelos de iPhone 14

x