HOME > TECNOLOGIA
FIM DE UMA ERA!

Sistema popular do Google será encerrado em breve

A empresa está desenvolvendo um novo sistema para substituir o anterior

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/02/2026 - 18:47 h

A empresa está criando um novo sistema substituto
A empresa está criando um novo sistema substituto

O Google dará adeus a um de seus sistemas operacionais mais populares em breve. Desenvolvido especialmente para os Chromebooks, o Chrome OS terá suas atividades encerradas oficialmente, sendo substituído por uma versão mais potente.

Entretanto, os usuários do Chrome OS têm até 2034 para usar o sistema operacional, que foi criado em 2009. Através dele, o usuário pode ter acesso à internet pelo Google Chrome e usar aplicativos como Gmail, Google Docs e YouTube.

A plataforma também ajuda a evitar a instalação de softwares pesados e otimiza a potência do dispositivo, sendo uma das mais simples e fáceis de usar para aqueles usuários que não entendem tanto de tecnologia.

Novo sistema

Com foco em disputar com outros produtos já estabelecidos no mercado, como o Windows e o macOS, o Google está investindo na criação de um de um novo sistema, que se chamará Aluminium e será baseado em Android. Ele poderá ser usado em PCs, laptops e tablets.

O Aluminun também chega ao mercado com foco em aplicativos de Inteligência Artificial (IA), que tem se tornado tendência entre os usuários, e pretende integrar funções já existentes no Chrome OS.

x