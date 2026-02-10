TECNOLOGIA
Facebook lança IA para animar foto de perfil e personalizar posts
Meta libera novos recursos de inteligência artificial para usuários do Facebook
Por Isabela Cardoso
Siga o A TARDE no Google
A Meta anunciou o lançamento de novos recursos baseados em inteligência artificial para o Facebook, que permitem aos usuários animar fotos de perfil, aplicar estilos visuais inéditos em Stories e Memórias, além de adicionar fundos dinâmicos em postagens de texto.
As ferramentas, integradas à Meta AI, estão sendo disponibilizadas de forma gradual. O objetivo é simplificar a criação de conteúdos visualmente atraentes, permitindo que até usuários sem conhecimentos técnicos de edição consigam personalizar suas publicações com toques profissionais.
Como funciona a foto de perfil animada?
A novidade mais aguardada é a possibilidade de transformar uma imagem estática em uma animação fluida. O sistema funciona melhor com fotos frontais e nítidas. O usuário pode escolher entre efeitos como:
- Interações: Aceno e coração.
- Comemorações: Chapéu de festa e confete.
- Movimentos naturais: Animações sutis que dão vida ao rosto.
Após a edição, a imagem pode ser fixada no perfil ou compartilhada diretamente no Feed de notícias. A Meta já confirmou que novas opções sazonais serão adicionadas ao longo de 2026.
Leia Também:
Estilos visuais e fundos animados
Além das fotos de perfil, o recurso Restyle chega para transformar os Stories e as Memórias. Através de comandos de texto ou pré-definições, é possível converter uma foto comum em estilos como Anime ou Low-poly, além de alterar a iluminação e os cenários de fundo (como trocar uma sala por uma praia paradisíaca).
Para quem prefere postagens de texto, o Facebook agora oferece fundos animados. Ao escrever um post, basta selecionar o ícone de personalização para aplicar efeitos como folhas caindo ou ondas do mar, tornando a mensagem muito mais chamativa no Feed dos amigos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes