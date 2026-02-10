Menu
TECNOLOGIA

Facebook lança IA para animar foto de perfil e personalizar posts

Meta libera novos recursos de inteligência artificial para usuários do Facebook

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

10/02/2026 - 22:00 h

As ferramentas, integradas à Meta AI, estão sendo disponibilizadas de forma gradual
A Meta anunciou o lançamento de novos recursos baseados em inteligência artificial para o Facebook, que permitem aos usuários animar fotos de perfil, aplicar estilos visuais inéditos em Stories e Memórias, além de adicionar fundos dinâmicos em postagens de texto.

As ferramentas, integradas à Meta AI, estão sendo disponibilizadas de forma gradual. O objetivo é simplificar a criação de conteúdos visualmente atraentes, permitindo que até usuários sem conhecimentos técnicos de edição consigam personalizar suas publicações com toques profissionais.

Como funciona a foto de perfil animada?

A novidade mais aguardada é a possibilidade de transformar uma imagem estática em uma animação fluida. O sistema funciona melhor com fotos frontais e nítidas. O usuário pode escolher entre efeitos como:

  • Interações: Aceno e coração.
  • Comemorações: Chapéu de festa e confete.
  • Movimentos naturais: Animações sutis que dão vida ao rosto.

Após a edição, a imagem pode ser fixada no perfil ou compartilhada diretamente no Feed de notícias. A Meta já confirmou que novas opções sazonais serão adicionadas ao longo de 2026.

Sistema popular do Google será encerrado em breve
SpaceX, empresa de Elon Musk, quer construir cidade na Lua até 2036
Saúde e tecnologia: novidade cria imagens 3D coloridas para diagnóstico

Estilos visuais e fundos animados

Além das fotos de perfil, o recurso Restyle chega para transformar os Stories e as Memórias. Através de comandos de texto ou pré-definições, é possível converter uma foto comum em estilos como Anime ou Low-poly, além de alterar a iluminação e os cenários de fundo (como trocar uma sala por uma praia paradisíaca).

Para quem prefere postagens de texto, o Facebook agora oferece fundos animados. Ao escrever um post, basta selecionar o ícone de personalização para aplicar efeitos como folhas caindo ou ondas do mar, tornando a mensagem muito mais chamativa no Feed dos amigos.

Tags:

Meta redes sociais tecnologia

