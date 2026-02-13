TECNOLOGIA
Fora do ar? Usuários relatam instabilidade no ChatGPT
O problema foi notificado por volta de 10h20, com 340 queixas, mas por volta das 11h o serviço já havia voltado a funcionar
Por Carla Melo
Siga o A TARDE no Google
Usuários foram às redes sociais relatar uma instabilidade no ChatGPT na manhã desta sexta-feira, 13. De acordo com relatos, há dificuldades em acessar a plataforma, que avisa que não é possível completar a solicitação.
Quem tentou acessar a ferramenta se deparou com uma imagem com o logo do chatbot e a mensagem "não foi possível carregar o site". A plataforma pedia para que os usuários tentassem mais tarde.
Leia Também:
Segundo informações do site Downdetector, que monitora plataformas digitais, houve um pico de reclamações no Brasil por volta de 10h20, com 340 queixas, mas por volta das 11h o serviço já havia voltado a funcionar. No fim do dia de ontem, a ferramenta já havia enfrentado problemas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes