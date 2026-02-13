Menu
TECNOLOGIA

Fora do ar? Usuários relatam instabilidade no ChatGPT

O problema foi notificado por volta de 10h20, com 340 queixas, mas por volta das 11h o serviço já havia voltado a funcionar

Carla Melo

Por Carla Melo

13/02/2026 - 11:47 h

De acordo com relatos, há dificuldades em acessar a plataforma
De acordo com relatos, há dificuldades em acessar a plataforma -

Usuários foram às redes sociais relatar uma instabilidade no ChatGPT na manhã desta sexta-feira, 13. De acordo com relatos, há dificuldades em acessar a plataforma, que avisa que não é possível completar a solicitação.

Quem tentou acessar a ferramenta se deparou com uma imagem com o logo do chatbot e a mensagem "não foi possível carregar o site". A plataforma pedia para que os usuários tentassem mais tarde.

Segundo informações do site Downdetector, que monitora plataformas digitais, houve um pico de reclamações no Brasil por volta de 10h20, com 340 queixas, mas por volta das 11h o serviço já havia voltado a funcionar. No fim do dia de ontem, a ferramenta já havia enfrentado problemas.

x