Casas feitas por impressora 3D podem transformar o mercado de trabalho

Local reúne cerca de 100 casas construídas com impressão 3D - Foto: Reprodução| Freepik

As mudanças tecnológicas vêm surpreendendo pelas transformações na sociedade. No Texas, nos arredores de Austin, nos Estados Unidos, um projeto inovador criou um bairro com casas impressas por robôs gigantes.

A construção, conhecida como Genesis Collection, no condomínio Wolf Ranch, em Georgetown, tem como objetivo reduzir custos e simplificar etapas comuns das obras tradicionais.

O local reúne cerca de 100 casas construídas com tecnologia de impressão 3D, em uma parceria entre a construtora Lennar e a empresa de tecnologia ICON.

Durante o desenvolvimento do projeto, circularam rumores de que as residências poderiam ficar prontas entre 24 e 48 horas. No entanto, embora a impressão das paredes seja rápida, o processo completo pode levar semanas até que cada casa esteja finalizada.

Como funciona a construção?

A impressão 3D não constrói a casa inteira do início ao fim. A tecnologia é utilizada principalmente para erguer o sistema de paredes, enquanto etapas como fundação, instalações e cobertura seguem métodos tradicionais da construção civil.

De acordo com informações do projeto, as casas foram colocadas à venda por valores que variam entre US$ 450 mil e US$ 600 mil.

Diferente do modelo convencional, não há aplicação manual de tijolos. O concreto é depositado por meio de um bico extrusor controlado digitalmente, que aplica o material camada por camada.

Local reúne cerca de 100 casas construídas com tecnologia de impressão | Foto: Reprodução

O processo transforma um arquivo digital em paredes físicas com alta precisão. Segundo a empresa, a tecnologia permite construir estruturas de grande porte sem a necessidade de reposicionar o equipamento manualmente.

Fim dos pedreiros?

Com a “invasão” das máquinas e a promessa de construções mais rápidas, as equipes de trabalho tendem a ser reduzidas, exigindo menos profissionais em comparação com obras tradicionais. No entanto, tecnologia não elimina totalmente a mão de obra humana, mas transforma funções.