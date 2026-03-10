Alagoinhas oferece R$ 100 por mês para alunos da EJA

Estudantes da EJA de Alagoinhas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Alagoinhas

Ampliar o acesso à educação e incentivar o retorno de jovens e adultos à sala de aula. Esse é o objetivo do Plano de Mobilização para Matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, lançado pela Prefeitura de Alagoinhas, município localizado a cerca de 48 km de Feira de Santana.

Como parte das ações, estudantes matriculados na modalidade contarão com um incentivo financeiro de R$ 100 por mês, por meio da Bolsa Presença. A medida tem como objetivo estimular a permanência e a continuidade dos estudos.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O plano foi elaborado pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc) e busca fortalecer a política de inclusão educacional no município, ampliando as oportunidades para quem deseja retomar a trajetória escolar.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Bastos, o público-alvo inclui jovens a partir de 15 anos que interromperam os estudos ou tiveram repetência no ensino fundamental, além de adultos trabalhadores, pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulheres responsáveis pelo lar e idosos.

Escolas que oferecem EJA em Alagoinhas

Atualmente, a rede municipal conta com turmas da modalidade em diferentes localidades da cidade. Os interessados devem procurar a escola mais próxima de casa para realizar a matrícula.

Entre as unidades que ofertam a EJA estão:

Colégio Municipal de Alagoinhas (Centro);

Colégio Municipal Doutor Jairo Azi (Riacho da Guia);

Colégio Municipal Miguel Santos Fontes (Boa União);

Escola Municipal Érico Veríssimo (Capoeiras);

Escola Municipal Isaías Figueiredo (Rua do Catu);

Escola Municipal José Honorato (Miguel Velho);

Escola Municipal Ministro Marco Maciel (Alagoinhas Velha);

Escola Municipal Nova Brasília (Barreiro);

Escola Municipal Pedro Furtado (Mangalô);

Escola Municipal Professora Adalgisa Santos (Parque Alagoinhas);

Escola Municipal Santa Terezinha (Santa Terezinha);

Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves (Barreiro).

Busca ativa

Segundo a gerente municipal da EJA, Rita Rezende, uma das principais estratégias da mobilização será a busca ativa de estudantes que abandonaram a escola.

A ação contará com a articulação de equipamentos das áreas de assistência social e saúde para identificar pessoas que ainda não concluíram a educação básica. Também está prevista a oferta de horários mais flexíveis, pensados principalmente para trabalhadores que desejam voltar a estudar.

A estratégia inclui parcerias com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, além do apoio de agentes comunitários de saúde do município.

A mobilização também conta com a parceria de outras instituições, além de associações de moradores, movimentos sociais, o Fórum de Educação e representantes do comércio e de empresas locais.