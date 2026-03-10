EDUCAÇÃO
Alagoinhas oferece R$ 100 por mês para alunos da EJA
Incentivo faz parte do Plano de Mobilização e busca atrair jovens e adultos que interromperam os estudos
Ampliar o acesso à educação e incentivar o retorno de jovens e adultos à sala de aula. Esse é o objetivo do Plano de Mobilização para Matrícula da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, lançado pela Prefeitura de Alagoinhas, município localizado a cerca de 48 km de Feira de Santana.
Como parte das ações, estudantes matriculados na modalidade contarão com um incentivo financeiro de R$ 100 por mês, por meio da Bolsa Presença. A medida tem como objetivo estimular a permanência e a continuidade dos estudos.
O plano foi elaborado pela Secretaria Municipal da Educação (Seduc) e busca fortalecer a política de inclusão educacional no município, ampliando as oportunidades para quem deseja retomar a trajetória escolar.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Bastos, o público-alvo inclui jovens a partir de 15 anos que interromperam os estudos ou tiveram repetência no ensino fundamental, além de adultos trabalhadores, pessoas em situação de vulnerabilidade social, mulheres responsáveis pelo lar e idosos.
Escolas que oferecem EJA em Alagoinhas
Atualmente, a rede municipal conta com turmas da modalidade em diferentes localidades da cidade. Os interessados devem procurar a escola mais próxima de casa para realizar a matrícula.
Entre as unidades que ofertam a EJA estão:
- Colégio Municipal de Alagoinhas (Centro);
- Colégio Municipal Doutor Jairo Azi (Riacho da Guia);
- Colégio Municipal Miguel Santos Fontes (Boa União);
- Escola Municipal Érico Veríssimo (Capoeiras);
- Escola Municipal Isaías Figueiredo (Rua do Catu);
- Escola Municipal José Honorato (Miguel Velho);
- Escola Municipal Ministro Marco Maciel (Alagoinhas Velha);
- Escola Municipal Nova Brasília (Barreiro);
- Escola Municipal Pedro Furtado (Mangalô);
- Escola Municipal Professora Adalgisa Santos (Parque Alagoinhas);
- Escola Municipal Santa Terezinha (Santa Terezinha);
- Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves (Barreiro).
Busca ativa
Segundo a gerente municipal da EJA, Rita Rezende, uma das principais estratégias da mobilização será a busca ativa de estudantes que abandonaram a escola.
A ação contará com a articulação de equipamentos das áreas de assistência social e saúde para identificar pessoas que ainda não concluíram a educação básica. Também está prevista a oferta de horários mais flexíveis, pensados principalmente para trabalhadores que desejam voltar a estudar.
A estratégia inclui parcerias com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, além do apoio de agentes comunitários de saúde do município.
A mobilização também conta com a parceria de outras instituições, além de associações de moradores, movimentos sociais, o Fórum de Educação e representantes do comércio e de empresas locais.
