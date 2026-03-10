Siga o A TARDE no Google

Lauro de Freitas divulga resultado do Reda com 432 vagas - Foto: Tiago Pacheco/PMLF

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para a contratação temporária de professores que irão atuar na rede municipal de ensino. A relação está disponível na edição 3548 do Diário Oficial.

Neste processo seletivo foram disponibilizadas 432 vagas para a educação infantil (creche e pré-escola) e para o ensino fundamental (anos iniciais e finais).

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As remunerações seguem o Piso Nacional do Magistério:

R$ 5.130,63 para jornada de 40 horas semanais;

R$ 2.565,32 para carga horária de 20 horas semanais.

De acordo com a gestão municipal, as contratações devem ocorrer por etapa a partir desta terça-feira, 10. Na primeira chamada, serão convocados apenas profissionais da educação infantil; em seguida, serão chamadas as demais categorias. As datas detalhadas desse cronograma estão disponíveis no Diário Oficial do Município.