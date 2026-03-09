Governo da Bahia investe R$ 20 milhões e entrega dois colégios em Salvador

Colégio Estadual de Tempo Integral Dinah Gonçalves - Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

A comunidade escolar de Salvador celebrou, nesta segunda-feira, 9, a inauguração de novas estruturas em dois colégios de tempo integral da rede estadual da Bahia. Segundo o Governo do Estado, o investimento total nas obras foi de R$ 20 milhões.

A primeira entrega ocorreu no Colégio Estadual de Tempo Integral Dinah Gonçalves, localizado no bairro de Valéria. A obra recebeu mais de R$ 10 milhões em investimentos, destinados à construção de vestiário, guarita, restaurante estudantil com 160 lugares, acessibilidade e subestação, além da reforma e cobertura da quadra poliesportiva.

O prédio da escola também foi requalificado e agora conta com nove salas de aula, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala de música, dois laboratórios (Ciências e Informática), biblioteca e setor administrativo.

Para Nicole de Carvalho Bomfim, estudante da 1ª série do curso técnico em Informática, as mudanças já refletem no dia a dia escolar.

“A escola ficou muito boa. Com as salas climatizadas e tudo mais organizado, a gente consegue se concentrar melhor nas aulas e aproveitar mais o tempo de aprendizagem. A quadra e as cadeiras novas também fazem muita diferença no nosso dia a dia”, disse.

A estudante Jennifer Amorim dos Santos Higino, também da 1ª série do curso técnico em Informática, comemorou as melhorias.

“Eu gostei muito da reforma e fiquei surpresa quando vi como o colégio ficou. A quadra foi uma das partes que eu mais gostei e vou aproveitar bastante com meus amigos e nas atividades da escola”, celebrou.

Durante a inauguração, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância de investir em escolas que ofereçam melhores condições de aprendizagem e desenvolvimento para os estudantes.

“Cada nova escola ou unidade modernizada representa mais oportunidades para os nossos estudantes. Durante o café, aqui na escola, hoje, ouvi deles o quanto a escola está bonita e bem equipada. É isso que a gente quer, entregar uma estrutura que permita a esses jovens sonhar com o presente e o futuro, sabendo que a escola está aqui para ajudar cada um a construir seu caminho”, afirmou.

A secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, ressaltou que a modernização fortalece a política de educação integral na Bahia.

“Esta é uma escola muito especial, que chega para fortalecer a Educação em uma comunidade muito importante de Salvador. Estamos investindo forte na infraestrutura das escolas, porque isso significa cuidar do presente dos estudantes e, também, garantir mais oportunidades para o futuro. Sabemos que uma estrutura como esta pode transformar a vida dos estudantes”, disse.

Colégio Estadual de Tempo Integral Dinah Gonçalves | Foto: Douglas Amaral/SEC Bahia

Nova estrutura também na Federação

Colégio Estadual de Tempo Integral Mário Costa Neto | Foto: André Fofano/SEC Bahia

A segunda inauguração aconteceu no bairro da Federação, com a entrega da nova estrutura do Colégio Estadual de Tempo Integral Mário Costa Neto.

Na unidade, também foram investidos cerca de R$ 10 milhões, destinados à implantação de vestiário, guarita, subestação, usina solar fotovoltaica.

A intervenção também incluiu a adequação do refeitório existente para restaurante estudantil com capacidade para 100 lugares, além da reforma e cobertura da quadra poliesportiva e da requalificação do prédio da escola, que agora conta com sete salas de aula, biblioteca, laboratórios de Ciências e Informática, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e setor administrativo.

“O que eu mais gostei foi da biblioteca, porque quanto mais a gente lê, mais a gente encontra conhecimento, e é um espaço que eu sei que vou usar muito. E é muito importante receber a secretária aqui, na nossa escola, onde ela já foi professora, porque isso mostra o quanto a educação é valorizada por este governo”, enfatizou a estudante Barbara Cibele Rodrigues.

Presente na solenidade, o vice-governador, Geraldo Júnior, disse que a entrega da nova estrutura reforça o compromisso do Estado com a valorização da educação pública.

“Cada escola que modernizamos significa mais oportunidades para os nossos estudantes. Hoje, pela manhã, entregamos uma escola no bairro de Valéria e, agora, estamos aqui, na Federação, dando continuidade ao trabalho de fortalecer a educação. Isso é entrega de sonho, que é o que estamos fazendo aqui hoje”, afirmou.

| Foto: André Fofano/SEC Bahia

A entrega da nova estrutura também tem um significado especial para a secretária Rowenna Brito. Foi no Colégio Estadual de Tempo Integral Mário Costa Neto que ela iniciou sua trajetória na rede estadual de ensino, atuando como professora de Geografia.

O retorno à unidade, agora completamente modernizada, marca um reencontro com o espaço onde começou a sua caminhada na educação pública baiana.

“Para mim, estar aqui hoje é a realização de um sonho. Eu cheguei nesta escola como professora, fui acolhida por esta comunidade e, hoje, poder participar da inauguração desta nova estrutura tem um significado muito especial. Estamos entregando uma escola com estrutura, com quadra, laboratórios e biblioteca, para que nossos meninos e meninas tenham mais oportunidades e possam transformar suas vidas pela educação”, ressaltou.

As novas estruturas passam a integrar o conjunto de 128 unidades escolares que receberam obras de ampliação ou modernização na Bahia.