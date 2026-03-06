EDUCAÇÃO
Conheça os finalistas do prêmio ‘Trânsito de Ideias’
Estudantes concorrem a CNH gratuita, notebook e bicicleta elétrica
Os nomes dos 10 estudantes e professores orientadores finalistas do prêmio 'Trânsito de Ideias', foram divulgados nesta sexta-feira, 6. (A lista completa pode ser conferida ao final da matéria). A iniciativa é do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).
Com o tema “Trânsito, cidadania e sustentabilidade: o papel do jovem na construção de um futuro mais seguro”, o concurso é voltado a estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual da Bahia, com idade mínima de 16 anos, além de professores orientadores vinculados às instituições participantes.
Para concorrer, os participantes produziram uma redação dissertativo-argumentativa abordando a relação entre mobilidade urbana, sustentabilidade e cidadania, propondo soluções para um trânsito mais seguro e consciente.
As redações foram avaliadas por uma banca formada por pedagogas do A TARDE Educação, representantes do Detran-BA e professor de Língua Portuguesa. Entre os nomes estão: Zilmar Paixão, coordenadora de Segurança e Educação para o Trânsito; Luzinete Barreto, técnica administrativa; Alexandre Pires, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; e Saulo Luz, revisor de textos e assistente editorial.
A pontuação máxima foi de 1.000 pontos, com base nos seguintes critérios:
- Adequação ao tema;
- Coerência e coesão textual;
- Originalidade e criatividade;
- Proposta de intervenção;
- Domínio da norma culta da Língua Portuguesa.
Agora, os finalistas se preparam para a cerimônia de premiação, marcada para o dia 25 de março, em Salvador.
Entre os prêmios estão:
- Isenção total para emissão da CNH;
- Bicicleta elétrica;
- Hospedagem em hotel;
- Notebook;
- Tablet.
Conheça os finalistas em ordem alfabética
Estudante: Agatha Nicoly Freitas Patrício
- Colégio: Estadual de Tempo Integral Rotary
- Professor(a) Orientador(a): Telmira Monteiro da Silva
- Município: Salvador
Estudante: Erlan de Souza Santos
- Colégio: Estadual Professora Maria Bernadete Brandão
- Professor(a) Orientador(a): Consuelo Gamboa da Cruz
- Município: Salvador
Estudante: Guilherme de Jesus Fraga
- Colégio: Estadual da Bahia Central
- Professor(a) Orientador(a): Valéria Danielly Bezerra de Oliveira
- Município: Salvador
Estudante: Guilherme Henrique Souza Gonçalves
- Colégio: Estadual de Tempo Integral Paulo Freire
- Professor(a) Orientador(a): Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira
- Município: Salvador
Estudante: Gustavo Anunciação de Souza
- Colégio: Estadual de Tempo Integral Rotary
- Professor(a) Orientador(a): Telmira Monteiro da Silva
- Município: Salvador
Estudante: Gustavo Bernardo Jesus dos Santos
- Colégio: Colégio Estadual Frederico Costa
- Professor(a) Orientador(a): Maria de Lourdes Santos da Silva Lima
- Município: Salvador
Estudante: Kelly Lopes Miranda
- Colégio: Estadual de Tempo Integral Paulo Freire
- Professor(a) Orientador(a): Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira
- Município: Salvador
Estudante: Maria Eduarda Almeida Xavier
- Colégio: Estadual de Tempo Integral Paulo Freire
- Professor(a) Orientador(a): Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira
- Município: Salvador
Estudante: Yasmin Queiroz Santana
- Colégio: Estadual Antonio Balbino
- Professor(a) Orientador(a): Adimilton Gomes Socorro De Souza
- Município: Madre de Deus
Estudante: Wesley Santos Queiroz
- Colégio: Estadual Antônio Balbino
- Professor(a) Orientador(a): Girleusa Rodrigues Silva
- Município: Madre de Deus
