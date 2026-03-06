Conheça os finalistas do prêmio ‘Trânsito de Ideias’

Siga o A TARDE no Google

Identidade visual do Prêmio Trânsito de Ideias

Os nomes dos 10 estudantes e professores orientadores finalistas do prêmio 'Trânsito de Ideias', foram divulgados nesta sexta-feira, 6. (A lista completa pode ser conferida ao final da matéria). A iniciativa é do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

Com o tema “Trânsito, cidadania e sustentabilidade: o papel do jovem na construção de um futuro mais seguro”, o concurso é voltado a estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual da Bahia, com idade mínima de 16 anos, além de professores orientadores vinculados às instituições participantes.

Para concorrer, os participantes produziram uma redação dissertativo-argumentativa abordando a relação entre mobilidade urbana, sustentabilidade e cidadania, propondo soluções para um trânsito mais seguro e consciente.

As redações foram avaliadas por uma banca formada por pedagogas do A TARDE Educação, representantes do Detran-BA e professor de Língua Portuguesa. Entre os nomes estão: Zilmar Paixão, coordenadora de Segurança e Educação para o Trânsito; Luzinete Barreto, técnica administrativa; Alexandre Pires, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; e Saulo Luz, revisor de textos e assistente editorial.

A pontuação máxima foi de 1.000 pontos, com base nos seguintes critérios:

Adequação ao tema;

Coerência e coesão textual;

Originalidade e criatividade;

Proposta de intervenção;

Domínio da norma culta da Língua Portuguesa.

Agora, os finalistas se preparam para a cerimônia de premiação, marcada para o dia 25 de março, em Salvador.

Entre os prêmios estão:

Isenção total para emissão da CNH;

Bicicleta elétrica;

Hospedagem em hotel;

Notebook;

Tablet.

Conheça os finalistas em ordem alfabética

Estudante: Agatha Nicoly Freitas Patrício

Colégio: Estadual de Tempo Integral Rotary

Professor(a) Orientador(a): Telmira Monteiro da Silva

Município: Salvador

Estudante: Erlan de Souza Santos

Colégio: Estadual Professora Maria Bernadete Brandão

Professor(a) Orientador(a): Consuelo Gamboa da Cruz

Município: Salvador

Estudante: Guilherme de Jesus Fraga

Colégio: Estadual da Bahia Central

Professor(a) Orientador(a): Valéria Danielly Bezerra de Oliveira

Município: Salvador

Estudante: Guilherme Henrique Souza Gonçalves

Colégio: Estadual de Tempo Integral Paulo Freire

Professor(a) Orientador(a): Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira

Município: Salvador

Estudante: Gustavo Anunciação de Souza

Colégio: Estadual de Tempo Integral Rotary

Professor(a) Orientador(a): Telmira Monteiro da Silva

Município: Salvador

Estudante: Gustavo Bernardo Jesus dos Santos

Colégio: Colégio Estadual Frederico Costa

Professor(a) Orientador(a): Maria de Lourdes Santos da Silva Lima

Município: Salvador

Estudante: Kelly Lopes Miranda

Colégio: Estadual de Tempo Integral Paulo Freire

Professor(a) Orientador(a): Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira

Município: Salvador

Estudante: Maria Eduarda Almeida Xavier

Colégio: Estadual de Tempo Integral Paulo Freire

Professor(a) Orientador(a): Maria Sylvana Abib Rocha Teixeira

Município: Salvador

Estudante: Yasmin Queiroz Santana

Colégio: Estadual Antonio Balbino

Professor(a) Orientador(a): Adimilton Gomes Socorro De Souza

Município: Madre de Deus

Estudante: Wesley Santos Queiroz