HOME > EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Lauro de Freitas divulga resultado preliminar do Reda para professores

Contratações devem começar na próxima semana

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

03/03/2026 - 11:36 h

Lauro de Freitas divulga resultado preliminar do Reda para professores
Lauro de Freitas divulga resultado preliminar do Reda para professores

A Prefeitura de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado (Reda) para a contratação temporária de professores que irão atuar na rede de ensino. A relação está disponível na edição 3537 do Diário Oficial.

O resultado final será divulgado nesta sexta-feira, 6. Ao todo, estão sendo ofertadas 432 vagas temporárias para a Educação Infantil (creche e pré-escola) e para o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais).

De acordo com o cronograma oficial, o prazo para interposição de recursos ocorre nesta terça-feira, 3. Os candidatos que desejarem recorrer devem comparecer à Escola Municipal Mariza Pinga, localizada na Avenida Praia de Itapoan, s/n, em Vilas do Atlântico, das 8h às 16h.

Segundo a gestão municipal, as contratações devem começar a partir da próxima segunda-feira, 9, conforme a necessidade da rede.

O processo contempla oportunidades em diversas áreas do conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Artes, Filosofia, Sociologia, Língua Inglesa, Libras e Cultura e História Afro-Brasileira e Indígena.

As remunerações seguem o Piso Nacional do Magistério:

  • R$ 5.130,63 para jornada de 40 horas semanais;
  • R$ 2.565,32 para carga horária de 20 horas semanais.

O Reda 2026 também assegura a reserva de 30% das vagas para Pessoas Pretas ou Pardas (PPP) e 5% para Pessoas com Deficiência (PCD), com banca específica de heteroidentificação, reforçando a transparência e a lisura do certame.

x