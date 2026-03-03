Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem

Veja quem tem direito, quais notas são exigidas e como acessar

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

03/03/2026 - 12:42 h

Imagem ilustrativa do Enem
Imagem ilustrativa do Enem -

O novo sistema de certificação de conclusão do ensino médio já está em funcionamento em todo o país. A plataforma foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para permitir que o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) emita o certificado de forma totalmente digital aos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 que estiverem habilitados à certificação.

De acordo com o Inep, a ferramenta simplifica e agiliza o acesso ao documento para quem atende aos pré-requisitos e deseja ingressar no ensino superior. Para ter direito ao certificado, o participante precisa:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento do Enem;
  • Obter, pelo menos, 500 pontos na redação.

O certificado comprova a conclusão da educação básica e é exigido para matrícula no ensino superior, participação em concursos públicos e comprovação de escolaridade no mercado de trabalho.

Veja como solicitar o certificado digital

1- Acesse “https://certificacaodigital.inep.gov.br” e clique em “Entrar com Gov.br”;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

2- Clique em “Acesso.gov.br”;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

3- Faça login com seus dados na conta Gov.br. Caso não tenha cadastro, será necessário criar uma conta;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

4- Após o login, confirme ou atualize seus dados pessoais e clique em “Salvar”;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

5- No menu lateral, consulte a opção “Ajuda” em caso de dúvidas;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

6- Se estiver elegível, clique em “Solicitar Certificado”;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

7- A solicitação será registrada pela instituição certificadora e o documento ficará disponível em poucos minutos;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

8- Acesse a aba “Certificado” para visualizar e baixar o arquivo;

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

9- O documento pode ser visualizado online e baixado em PDF. Ele conta com QR Code para validação eletrônica, permitindo que qualquer instituição confirme a autenticidade diretamente na página oficial da certificação digital.

Imagem ilustrativa da imagem Saiba como solicitar certificado online do ensino médio pelo Enem
| Foto: Divulgação/MEC

Tags:

Bahia Educação Enem

x