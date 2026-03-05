SEC convoca mais 146 professores aprovados em seleção Reda na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Imagem ilustrativa - Professor em sala de aula - Foto: Memo Soul/GOV BA

Mais 146 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para atuar como professores da Educação Básica na rede estadual da Bahia foram convocados nesta quinta-feira, 5.

Os profissionais serão contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com duração de 36 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A carga horária é de 20 horas mensais.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prazo para envio de documentos

Segundo a SEC, o prazo para envio da documentação começa nesta sexta-feira, 6, e segue até o dia 19 de março. Os documentos devem ser encaminhados para o email: [email protected]. Após o envio, a documentação passará por uma análise preliminar da Coordenação de Provimento e Movimentação (CPM).

Entre os documentos exigidos estão:

Diploma de conclusão do curso exigido para a função;

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Declaração de não acúmulo de cargos;

Certidões negativas.

Entrega presencial é obrigatória

Além do envio eletrônico, os convocados devem apresentar a documentação original e cópias para conferência. Os aprovados no Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26 - Salvador devem comparecer à sede da SEC, na Avenida Luiz Viana Filho, nº 550, 5ª Avenida, Centro Administrativo da Bahia (CAB), 1º andar, sala 117, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 17h.

Já os candidatos aprovados para o interior do estado devem se dirigir às sedes dos respectivos Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

Atenção para não perder a vaga

De acordo com a SEC, o não atendimento à convocação, seja por ausência ou envio incompleto da documentação ou fora do prazo estipulado implica na perda do direito ao ingresso na função temporária, independentemente do motivo alegado.

Todas as orientações detalhadas estão disponíveis nos editais publicados no Portal da Educação.

Ainda segundo a pasta, o primeiro edital de convocação foi publicado em 15 de janeiro, contemplando 897 candidatos. Desse total:

741 apresentaram a documentação necessária e se encontram em fase de ingresso;

156 não compareceram.

A secretaria informou que novas convocações podem ocorrer, conforme a necessidade de recomposição do quadro de professores na rede estadual. A medida busca garantir a continuidade das atividades escolares, evitar impactos no calendário letivo e manter a oferta de ensino nas unidades da rede pública estadual.