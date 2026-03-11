Menu
EDUCAÇÃO

Professores de Ourolândia participam de formação do A TARDE Educação

Iniciativa reuniu professores de Língua Portuguesa da rede municipal de ensino

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

11/03/2026 - 17:00 h

Professores de Ourolândia participam de formação do A TARDE Educação
Professores de Ourolândia participam de formação do A TARDE Educação -

“Nós pensamos o jornal de uma forma onde nós nunca tínhamos pensado em trabalhar na sala de aula. Hoje foi um dia significativo”. O relato é da professora de Língua Portuguesa, Duvanilde Silva, uma das participantes da formação continuada promovida nesta quarta-feira, 11, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Ourolândia, no centro-norte da Bahia.

O encontro - realizado pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Rio Energy -, contou com a participação dos professores de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II da rede municipal de ensino. O momento foi dedicado à escuta, ao diálogo e à troca de experiências, fortalecendo práticas pedagógicas, além de ampliar as reflexões sobre leitura, escrita e o uso de conteúdos jornalísticos no ambiente escolar como ferramenta de aprendizagem.

Durante o encontro, foi apresentado propostas práticas de aplicação do jornal em atividades interdisciplinares, orientações sobre como trabalhar gêneros textuais, leitura crítica e produção de conteúdo em sala de aula.

Para a professora Silvia Paola, a formação trouxe uma nova perspectiva sobre como o jornal pode ser trabalhado como instrumento didático.

“Foi uma abordagem muito significativa para nós professores que já trabalhamos com o tema. Estávamos precisando de cursos de formação continuada como esse, que venha enriquecer o nosso trabalho, nos motivar e nos dar um eixo para que os alunos possam despertar o interesse pela leitura, pela escrita, pela produção textual”, destacou.

As atividades foram mediadas pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino, e Jéssica Gouveia, pedagoga e mestranda em Educação, integrantes do Programa A TARDE Educação. A atividade também contou com a participação de Flávia Pinto, coordenadora de Licenciamento e Responsabilidade Social, e Neuseli Lopes, analista de Responsabilidade Social, ambas integrantes da Rio Energy.

Tags:

A TARDE Educação Bahia Educação

x