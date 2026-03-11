Escola bilíngue é inaugurada em Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação

A primeira escola municipal bilíngue em regime de tempo integral de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, foi inaugurada nesta terça-feira, 10. A Escola Municipal Caio Felippe Miranda de Oliveira atenderá cerca de 300 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

A unidade está localizada em uma microrregião que atende moradores de bairros como Santa Cruz, Florais Léa e Conquista.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para a moradora do bairro Conquista, Cleciane Maria de Jesus Souza, mãe de dois alunos da unidade, a escola representa uma conquista importante tanto para a educação quanto para a rotina das famílias. Segundo ela, a permanência dos filhos na escola durante todo o dia trouxe mais segurança e tranquilidade.

“Hoje eu posso trabalhar mais tranquila, sabendo que meus filhos estão em um lugar seguro e bem cuidados. É uma escola que veio para fazer a diferença, não só para os meus filhos, mas para muitas famílias”, afirmou.

Além das atividades pedagógicas, também serão oferecidas atividades culturais e desportivas em uma estrutura de qualidade que conta com quadra poliesportiva e piscina. Além disso, a oferta do ensino bilíngue (portugês e inglês) amplia as possibilidades de aprendizado, preparando os estudantes para um mundo cada vez mais conectado e globalizado.



De acordo com o secretário municipal de Educação, Jefferson Café, a unidade é a primeira da rede com esse modelo completo.

“Esta é a primeira escola 100% integral e bilíngue (português-inglês) para estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Com um modelo diferente, os estudantes chegam pela manhã e saem no final da tarde. Para eles, estão garantidas cinco refeições ao longo de todo o dia”, explicou.

O prefeito Júnior Marabá também destacou a importância do investimento na educação do município.

“É extremamente positivo para as crianças matriculadas nesta escola, que terão todos os recursos possíveis disponíveis para elas. Os pais podem ter a certeza de que, diferentemente de muitos de nós, essas crianças terão um futuro promissor. Deixar o filho no turno da manhã e buscá-lo apenas no fim do dia, sabendo que está sendo bem cuidado e bem alimentado, é uma alegria enorme”, afirmou.

Atualmente, Luís Eduardo Magalhães possui cerca de 22 mil estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Segundo a prefeitura, todos os alunos receberam kits de material escolar e fardamento completo, incluindo mochila e tênis.

Confira mais fotos