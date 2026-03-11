ENSINO SUPERIOR
Partiu Estágio abre mais de 5 mil vagas na Bahia; veja como se inscrever
Inscrições seguem até 10 de abril e contemplam estudantes de 146 cursos
Siga o A TARDE no Google
O programa Partiu Estágio, do Governo da Bahia, está com 5.874 vagas abertas para estudantes universitários em todo o Estado. As inscrições começam nesta quinta-feira, 12, e seguem até as 23h59 do dia 10 de abril.
As oportunidades são destinadas a alunos de 146 cursos de graduação, que irão atuar em 323 municípios baianos, em unidades vinculadas a 50 órgãos públicos estaduais.
Leia Também:
O edital com todas as regras foi publicado no Diário Oficial (DOE) desta quarta-feira, 11. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, enquanto o documento completo está disponível no site da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).
Vagas na capital e no interior
Segundo a Saeb, 1.549 vagas são destinadas a Salvador e outras 4.325 para os municípios do interior e Região Metropolitana.
Depois da capital, as cidades com maior número de oportunidade são:
- Teixeira de Freitas (222 vagas);
- Vitória do Conquista (193).
Os cursos com maior número de vagas são:
- Administração (764 vagas);
- Letras (734 vagas);
- Matemática (562 vagas);
- Pedagogia (562 vagas).
Já os órgãos com maior oferta de vagas são:
- Secretaria da Educação (4.346 vagas);
- Secretaria da Saúde (226 vagas);
- Departamento de Polícia Técnica – DPT (138 vagas).
Quem pode participar
Para se candidatar a uma vaga, o estudante precisa residir na Bahia e estar matriculado de forma regular em um curso de graduação com sede ou pólo no Estado.
Podem participar alunos de cursos presenciais, semipresenciais ou na modalidade de Ensino a Distância (EAD). O universitário também deve ter idade mínima de 16 anos e já ter concluído 50% do curso.
Leia Também:
Dez por cento das vagas são reservadas para alunos com deficiência, conforme estabelece a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Além disso, o programa concede prioridade aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aos universitários que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou estudaram com bolsa integral na rede privada.
Bolsa e carga horária
Os estagiários são contemplados com uma bolsa no valor de R$ 607, além de auxílio transporte. A duração do estágio é de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto no caso de pessoas com deficiência. Já a carga horária a ser cumprida pelo grupo é de quatro horas diárias, com um total de 20 horas semanais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes