Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Enem 2026: município baiano promove curso preparatório gratuito

Projeto busca ampliar o acesso ao ensino superior

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

11/03/2026 - 13:01 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa - estudante em sala de aula
Imagem ilustrativa - estudante em sala de aula -

O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou o cronograma oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, mas o município de Antônio Cardoso, localizado a cerca de 33 km de Feira de Santana, já está se antecipando para ajudar estudantes a conquistar um bom desempenho na prova.

Com inscrições abertas até a próxima quinta-feira, 19, a cidade promoverá um curso preparatório gratuito, voltado a alunos da rede pública. A iniciativa oferece aulas nas disciplinas de Português, Matemática, Redação, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Partiu Estágio abre mais de 5 mil vagas na Bahia; veja como se inscrever
Alagoinhas oferece R$ 100 por mês para alunos da EJA
Lauro de Freitas divulga resultado do Reda com 432 vagas

As aulas acontecem à noite no Colégio Estadual do Campo Genivaldo de Almeida Brandão, com transporte e alimentação garantidos pela prefeitura.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Programa Universidade para Todos. As vagas são limitadas e preenchidas conforme a ordem das inscrições.

Para participar, é necessário estar cursando o 3º ano do ensino médio ou já ter concluído essa etapa, desde que seja egresso da rede pública de ensino.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Silva de Souza, a expectativa é de grande adesão dos estudantes.

"O programa tem como objetivo oferecer preparação gratuita e de qualidade para estudantes que desejam ingressar ao ensino superior por meio do Enem e de outros vestibulares. Estamos na expectativa de uma grande participação", destacou.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Antônio Cardoso, a Universidade Estadual de Feira de Santana e o Governo da Bahia.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil. Ele serve como critério para ingresso em universidades públicas, através de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e para a obtenção de bolsas de estudo (Prouni) e financiamentos (Fies) em instituições privadas.

Criado pelo Ministério da Educação, o Enem também é aceito em diversas universidades estrangeiras, como em Portugal. Tendo como base as edições anteriores do Enem, em 2026, as inscrições estarão abertas entre maio e junho e as provas serão aplicadas em novembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Educação Enem

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Imagem ilustrativa - estudante em sala de aula
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Imagem ilustrativa - estudante em sala de aula
Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Imagem ilustrativa - estudante em sala de aula
Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Imagem ilustrativa - estudante em sala de aula
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x