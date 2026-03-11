Enem 2026: município baiano promove curso preparatório gratuito

Imagem ilustrativa - estudante em sala de aula - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

O Ministério da Educação (MEC) ainda não divulgou o cronograma oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, mas o município de Antônio Cardoso, localizado a cerca de 33 km de Feira de Santana, já está se antecipando para ajudar estudantes a conquistar um bom desempenho na prova.

Com inscrições abertas até a próxima quinta-feira, 19, a cidade promoverá um curso preparatório gratuito, voltado a alunos da rede pública. A iniciativa oferece aulas nas disciplinas de Português, Matemática, Redação, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

As aulas acontecem à noite no Colégio Estadual do Campo Genivaldo de Almeida Brandão, com transporte e alimentação garantidos pela prefeitura.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Programa Universidade para Todos. As vagas são limitadas e preenchidas conforme a ordem das inscrições.

Para participar, é necessário estar cursando o 3º ano do ensino médio ou já ter concluído essa etapa, desde que seja egresso da rede pública de ensino.

Segundo a secretária municipal de Educação, Renata Silva de Souza, a expectativa é de grande adesão dos estudantes.

"O programa tem como objetivo oferecer preparação gratuita e de qualidade para estudantes que desejam ingressar ao ensino superior por meio do Enem e de outros vestibulares. Estamos na expectativa de uma grande participação", destacou.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Antônio Cardoso, a Universidade Estadual de Feira de Santana e o Governo da Bahia.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil. Ele serve como critério para ingresso em universidades públicas, através de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e para a obtenção de bolsas de estudo (Prouni) e financiamentos (Fies) em instituições privadas.

Criado pelo Ministério da Educação, o Enem também é aceito em diversas universidades estrangeiras, como em Portugal. Tendo como base as edições anteriores do Enem, em 2026, as inscrições estarão abertas entre maio e junho e as provas serão aplicadas em novembro.