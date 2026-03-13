Evento em Camaçari pode reunir pré-candidatos ao Governo da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Abertura do Festival de Arembepe acontece nesta sexta-feira, 13. - Foto: Juliano Sarraf / Prefeitura de Camaçari

A abertura do Festival de Arembepe nesta sexta-feira, 13, promete ser um esquenta da disputa eleitoral de outubro. Um dos eventos mais tradicionais e esperados de Camaçari pode contar com a presença de todos os pré-candidatos ao Governo da Bahia no pleito de 2026.

Dos quatro postulantes ao Palácio de Ondina, dois já confirmaram presença e a outra metade ainda avalia a ida à festa, que segue até a próxima segunda-feira, 16.

No início da manhã, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) cumpre agenda no município ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. Eles vão anunciar um pacote de quase R$ 40 milhões em investimentos para a construção de novas unidades de saúde.

Depois da pauta, o trio vai petista vai participar da abertura oficial do lavagem, que ocorre na igreja dedicada ao padroeiro da localidade, São Francisco de Assis.

De olho na reeleição, Jerônimo pisou o pé no acelerador nos últimos dias e aumentou o ritmo de entregas e assinaturas de ordens de serviço, ações que devem se intensificar ainda mais nas próximas semanas.

Do lado da oposição, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), também vai comparecer. Ele estará junto com os correligionários Bruno Reis e Antônio Elinaldo, prefeito de Salvador e ex-prefeito de Camaçari, respectivamente.

ACM Neto e Jerônimo pode ter encontro em Camaçari. | Foto: Uendel Galter - José Simões / Ag. A TARDE.

Dúvidas

O Portal A TARDE entrou em contato com o presidente do PSOL na Bahia e pré-candidato ao governo, Ronaldo Mansur, e com a assessoria de José Carlos Aleluia (Novo). Eles informaram que ainda avaliam a possibilidade de ir à festa.