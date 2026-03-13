AQUECIMENTO
Evento em Camaçari pode reunir pré-candidatos ao Governo da Bahia
Postulantes ao Palácio de Ondina devem ir a abertuira do Festival de Arembepe
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
A abertura do Festival de Arembepe nesta sexta-feira, 13, promete ser um esquenta da disputa eleitoral de outubro. Um dos eventos mais tradicionais e esperados de Camaçari pode contar com a presença de todos os pré-candidatos ao Governo da Bahia no pleito de 2026.
Dos quatro postulantes ao Palácio de Ondina, dois já confirmaram presença e a outra metade ainda avalia a ida à festa, que segue até a próxima segunda-feira, 16.
No início da manhã, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) cumpre agenda no município ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. Eles vão anunciar um pacote de quase R$ 40 milhões em investimentos para a construção de novas unidades de saúde.
Depois da pauta, o trio vai petista vai participar da abertura oficial do lavagem, que ocorre na igreja dedicada ao padroeiro da localidade, São Francisco de Assis.
Leia Também:
De olho na reeleição, Jerônimo pisou o pé no acelerador nos últimos dias e aumentou o ritmo de entregas e assinaturas de ordens de serviço, ações que devem se intensificar ainda mais nas próximas semanas.
Do lado da oposição, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), também vai comparecer. Ele estará junto com os correligionários Bruno Reis e Antônio Elinaldo, prefeito de Salvador e ex-prefeito de Camaçari, respectivamente.
Dúvidas
O Portal A TARDE entrou em contato com o presidente do PSOL na Bahia e pré-candidato ao governo, Ronaldo Mansur, e com a assessoria de José Carlos Aleluia (Novo). Eles informaram que ainda avaliam a possibilidade de ir à festa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes