Deputada deixa o PV para se filiar ao PSD na Bahia
Partido passa a contar com a maior bancada feminina da Alba
Por Anderson Ramos
O PSD da Bahia segue se reforçando para a disputa eleitoral de outubro de 2026. Nesta quinta-feira, 12, o partido liderado pelo senador Otto Alencar filiou a deputada estadual Ludmilla Fiscina, que era filiada ao Partido Verde (PV).
Com a chegada de Ludmilla, o partido passa a contar com a maior bancada feminina da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “A filiação evidencia a força do partido e o estímulo permanente à participação feminina na vida pública, fortalecendo uma atuação política cada vez mais representativa e conectada com a sociedade baiana”, alegou o partido em redes sociais.
A ofensiva do PSD por novos nomes teve início na semana passada, quando a legenda recebeu em suas fileiras Bebeto Galvão, ex-vice-prefeito de Ilhéus, e Raimundo Costa (Raimundo da Pesca), que chegou ao partido para tentar a reeleição como deputado federal.
Raimundo, que apoiou a campanha de ACM Neto em 2022, migrou para o bloco de apoio de Jerônimo logo em seguida, migrando também para a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo filiado ao Podemos.
A janela partidária está aberta desde o dia 5 de março, fechando no dia 3 de abril., e até mais nomes podem chegar à legenda.
