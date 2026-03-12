Deputada deixa o PV para se filiar ao PSD na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Ludmilla Fiscina assinou a ficha de filiação ao PSD nesta quinta-feira, 12. - Foto: Divulgação

O PSD da Bahia segue se reforçando para a disputa eleitoral de outubro de 2026. Nesta quinta-feira, 12, o partido liderado pelo senador Otto Alencar filiou a deputada estadual Ludmilla Fiscina, que era filiada ao Partido Verde (PV).

Com a chegada de Ludmilla, o partido passa a contar com a maior bancada feminina da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). “A filiação evidencia a força do partido e o estímulo permanente à participação feminina na vida pública, fortalecendo uma atuação política cada vez mais representativa e conectada com a sociedade baiana”, alegou o partido em redes sociais.

A ofensiva do PSD por novos nomes teve início na semana passada, quando a legenda recebeu em suas fileiras Bebeto Galvão, ex-vice-prefeito de Ilhéus, e Raimundo Costa (Raimundo da Pesca), que chegou ao partido para tentar a reeleição como deputado federal.

Raimundo, que apoiou a campanha de ACM Neto em 2022, migrou para o bloco de apoio de Jerônimo logo em seguida, migrando também para a base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo filiado ao Podemos.

A janela partidária está aberta desde o dia 5 de março, fechando no dia 3 de abril., e até mais nomes podem chegar à legenda.