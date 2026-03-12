Bolsonarista baiano ganha apoio de Eduardo para disputa à Câmara

Eduardo Bolsonaro e Leandro de Jesus se econtraram nos EUA. - Foto: Divulgação

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) ganhou um aliado de peso para sua pré-candidatura a uma cadeira na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro de 2026.

Nesta quinta-feira, 12, ele esteve nos Estados Unidos, onde se encontrou com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) que enfatizou o seu apoio ao parlamentar baiano na nova empreitada.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, Leandro apresentou ao filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro materiais e levantamentos que, segundo ele, comprovam a forte relação entre a Bahia e a China. O parlamentar citou, por exemplo, a informação de estruturas classificadas como bases militares chinesas voltadas a lançamentos e operações espaciais existentes no estado.

“Os EUA já sabem desta informação dessa base chinesa em Salvador e agora também sabem sobre outros braços instalados pela China no Brasil. Não podemos permitir que o nosso país seja bode expiatório de nenhum país comunista, e isto tem sido tratado com atenção pelas autoridades americanas”, disse Leandro.

O deputado ainda agradeceu ao convite de Eduardo: “O filho do nosso presidente Jair Bolsonaro está de olho na Bahia e sabe que o povo baiano está cansado do PT. Vamos fazer um trabalho focado para libertar a nossa gente deste partido que só fez destruir todos os setores da nossa sociedade”, completou.

Cassado e punido

Eduardo mora nos EUA desde desde março de 2025, e teve o mandato cassado em dezembro do ano passado. Em fevereiro, ele foi afastado do cargo de escrivão da Polícia Federal até a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apura as recorrentes faltas não justificadas.

