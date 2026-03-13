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OPORTUNIDADE

Curso gratuito para mulheres no setor cervejeiro; confira detalhes

Iniciativa oferece certificação online e aborda desde produção técnica até mercado de trabalho; interessadas podem se inscrever até 22 de março

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

13/03/2026 - 15:05 h | Atualizada em 13/03/2026 - 15:17

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Aulas online facilita a participação de mulheres da capital e do interior
Aulas online facilita a participação de mulheres da capital e do interior -

As mulheres da Bahia que buscam inserção ou especialização no mercado de bebidas podem se inscrever na 6ª edição do programa Cervejeira Sou Eu.

A iniciativa, que é realizada de forma 100% online e gratuita, abriu 6 mil bolsas de estudo integrais para candidatas de todo o país, dobrando a oferta de vagas em relação ao ano anterior. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de março.

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O projeto é idealizado pela Academia da Cerveja e visa democratizar o acesso ao conhecimento técnico e cultural sobre a bebida.

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Para o público baiano, a modalidade digital facilita a participação de interessadas tanto da capital quanto do interior, eliminando custos de deslocamento e permitindo a formação de novas profissionais para o setor de eventos, bares e gastronomia regional.

Formação técnica e mercado

Laura Aguiar, mestre-cervejeira e head de conhecimento e cultura da Ambev
Laura Aguiar, mestre-cervejeira e head de conhecimento e cultura da Ambev | Foto: Divulgação Ambev

O curso é ministrado integralmente por um time feminino de especialistas, sommelières e cervejeiras. O conteúdo programático de 2026 foi estruturado em cinco módulos que abordam desde os processos de fabricação e critérios de qualidade até temas sociais relevantes, como:

  • Inclusão e maternidade: desafios e espaços para a mulher no setor.
  • Segurança e equilíbrio: discussões sobre tendências de mercado e consumo responsável.
  • Cultura cervejeira: história da bebida no Brasil e ingredientes naturais.

Certificação e inscrição

As aulas ocorrerão entre os dias 23 e 27 de março. Ao concluir o treinamento, todas as participantes receberão certificado de capacitação, documento que amplia as oportunidades de empregabilidade e mentoria no ramo.

As interessadas devem realizar o cadastro através da plataforma digital do programa para garantir uma das 6 mil bolsas disponíveis.

Serviço

  • O que: Cervejeira Sou Eu (6ª edição)
  • Inscrições: gratuitas, até 22 de março via Sympla
  • Aulas: 23 a 27 de março (formato online)
  • Público: mulheres de todo o Brasil (incluindo Bahia)

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Tags:

Baianas cervejaria Vagas abertas

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