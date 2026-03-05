Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

Multinacional abre 700 vagas em Salvador; veja cargos e benefícios

Segundo a companhia, a contratação é imediata após a conclusão das etapas de seleção

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

05/03/2026 - 14:20 h

selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição e convênios
selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição e convênios

A multinacional de serviços digitais Konecta confirmou a abertura de 700 novas vagas de emprego por mês em Salvador.

Salvador oferece 395 vagas de emprego exclusivas para mulheres em março
Construção Civil, uma grande fonte geradora de emprego e renda
Empresa de telemarketing abre quase 300 vagas de emprego em Salvador

A medida faz parte de um plano de expansão que visa elevar o quadro de funcionários na capital baiana de 2.500 para 5.000 colaboradores nos próximos meses.

Cargos e setores

As oportunidades contemplam diferentes áreas funcionais. Confira a distribuição das vagas:

  • Operacional: 600 vagas para Agentes de Atendimento; 30 a 40 para Supervisores; além de postos para Gestores e Gerentes de Operação.
  • Qualidade: 15 vagas para Monitores; 4 para Supervisores; 2 para Coordenadores e 1 para Gerente.
  • Treinamento: 22 vagas para Instrutores; 3 para Supervisores e 2 para Coordenadores.
  • Planejamento: 8 vagas para Control Desk; 4 para Analistas (Júnior, Pleno e Sênior) e 1 para Coordenador.

Inscrições e benefícios

O processo seletivo ocorre de forma contínua e as inscrições devem ser realizadas pelo portal oficial de recrutamento da empresa. Segundo a companhia, a contratação é imediata após a conclusão das etapas de seleção.

Os selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição, convênios médico e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche e acesso a plataformas de saúde e lazer (TotalPass e Sesc).

x