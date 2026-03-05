OPORTUNIDADE
Multinacional abre 700 vagas em Salvador; veja cargos e benefícios
Segundo a companhia, a contratação é imediata após a conclusão das etapas de seleção
Por Jair Mendonça Jr
A multinacional de serviços digitais Konecta confirmou a abertura de 700 novas vagas de emprego por mês em Salvador.
A medida faz parte de um plano de expansão que visa elevar o quadro de funcionários na capital baiana de 2.500 para 5.000 colaboradores nos próximos meses.
Cargos e setores
As oportunidades contemplam diferentes áreas funcionais. Confira a distribuição das vagas:
- Operacional: 600 vagas para Agentes de Atendimento; 30 a 40 para Supervisores; além de postos para Gestores e Gerentes de Operação.
- Qualidade: 15 vagas para Monitores; 4 para Supervisores; 2 para Coordenadores e 1 para Gerente.
- Treinamento: 22 vagas para Instrutores; 3 para Supervisores e 2 para Coordenadores.
- Planejamento: 8 vagas para Control Desk; 4 para Analistas (Júnior, Pleno e Sênior) e 1 para Coordenador.
Inscrições e benefícios
O processo seletivo ocorre de forma contínua e as inscrições devem ser realizadas pelo portal oficial de recrutamento da empresa. Segundo a companhia, a contratação é imediata após a conclusão das etapas de seleção.
Os selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição, convênios médico e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche e acesso a plataformas de saúde e lazer (TotalPass e Sesc).
