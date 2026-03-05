Multinacional abre 700 vagas em Salvador; veja cargos e benefícios

Siga o A TARDE no Google

selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição e convênios - Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

A multinacional de serviços digitais Konecta confirmou a abertura de 700 novas vagas de emprego por mês em Salvador.

A medida faz parte de um plano de expansão que visa elevar o quadro de funcionários na capital baiana de 2.500 para 5.000 colaboradores nos próximos meses.

Cargos e setores

As oportunidades contemplam diferentes áreas funcionais. Confira a distribuição das vagas:

Operacional : 600 vagas para Agentes de Atendimento; 30 a 40 para Supervisores; além de postos para Gestores e Gerentes de Operação.

: 600 vagas para Agentes de Atendimento; 30 a 40 para Supervisores; além de postos para Gestores e Gerentes de Operação. Qualidade : 15 vagas para Monitores; 4 para Supervisores; 2 para Coordenadores e 1 para Gerente.

: 15 vagas para Monitores; 4 para Supervisores; 2 para Coordenadores e 1 para Gerente. Treinamento : 22 vagas para Instrutores; 3 para Supervisores e 2 para Coordenadores.

: 22 vagas para Instrutores; 3 para Supervisores e 2 para Coordenadores. Planejamento : 8 vagas para Control Desk; 4 para Analistas (Júnior, Pleno e Sênior) e 1 para Coordenador.

Inscrições e benefícios

O processo seletivo ocorre de forma contínua e as inscrições devem ser realizadas pelo portal oficial de recrutamento da empresa. Segundo a companhia, a contratação é imediata após a conclusão das etapas de seleção.

Os selecionados terão direito a benefícios como vale-transporte, vale-refeição, convênios médico e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche e acesso a plataformas de saúde e lazer (TotalPass e Sesc).