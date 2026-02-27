Menu
BAHIA
OPORTUNIDADE

Empresa de telemarketing abre quase 300 vagas de emprego em Salvador

Para concorrer, os candidatos devem atender a algumas exigências; saiba quais

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

27/02/2026 - 22:25 h

A empresa de telemarketing Tel Centro de Contatos realizará um mutirão com 260 vagas de emprego neste sábado, 28, em Salvador. A ação começa às 8h e acontecerá na sede da companhia, localizada no bairro do Comércio.

As oportunidades são para os cargos de operador de telemarketing ativo e receptivo.

Requisitos para participar

Os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

  • Ter 18 anos ou mais;
  • Ensino médio completo;
  • Morar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho, na Região Metropolitana;
  • Ter noções básicas de informática;
  • Boa comunicação.

Sobre a função

O profissional será capacitado para realizar atendimentos técnicos especializados, como pesquisas por teleatendimento e intermediação da relação entre empresa e consumidor, seguindo roteiros estruturados. O trabalho envolve o uso de sistemas e ferramentas disponibilizados pela própria empresa.

Segundo a Tel, a remuneração é compatível com a função e a carga horária. Os contratados também terão direito a benefícios como:

  • Vale-alimentação;
  • Vale-transporte;
  • Plano de saúde;
  • Plano odontológico.

O que levar e regras de acesso

Para participar do processo seletivo, é obrigatório apresentar RG e levar caneta.

A empresa também informou que não será permitido o acesso ao local usando:

  • Bonés;
  • Camisas de times;
  • Roupas transparentes;
  • Bermudas;
  • Calças rasgadas;
  • Pantacourt;
  • Saias longas com abertura acima do joelho;
  • Sandálias tipo Havaianas;
  • Rasteiras ou saltos que não sejam presos atrás;
  • Saltos acima de sete centímetros.

A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência, já que a expectativa é de grande procura pelas vagas.

