Empresa de telemarketing abre quase 300 vagas de emprego em Salvador
Para concorrer, os candidatos devem atender a algumas exigências; saiba quais
Por Leilane Teixeira
A empresa de telemarketing Tel Centro de Contatos realizará um mutirão com 260 vagas de emprego neste sábado, 28, em Salvador. A ação começa às 8h e acontecerá na sede da companhia, localizada no bairro do Comércio.
As oportunidades são para os cargos de operador de telemarketing ativo e receptivo.
Requisitos para participar
Os candidatos devem atender aos seguintes critérios:
- Ter 18 anos ou mais;
- Ensino médio completo;
- Morar em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho, na Região Metropolitana;
- Ter noções básicas de informática;
- Boa comunicação.
Sobre a função
O profissional será capacitado para realizar atendimentos técnicos especializados, como pesquisas por teleatendimento e intermediação da relação entre empresa e consumidor, seguindo roteiros estruturados. O trabalho envolve o uso de sistemas e ferramentas disponibilizados pela própria empresa.
Segundo a Tel, a remuneração é compatível com a função e a carga horária. Os contratados também terão direito a benefícios como:
- Vale-alimentação;
- Vale-transporte;
- Plano de saúde;
- Plano odontológico.
O que levar e regras de acesso
Para participar do processo seletivo, é obrigatório apresentar RG e levar caneta.
A empresa também informou que não será permitido o acesso ao local usando:
- Bonés;
- Camisas de times;
- Roupas transparentes;
- Bermudas;
- Calças rasgadas;
- Pantacourt;
- Saias longas com abertura acima do joelho;
- Sandálias tipo Havaianas;
- Rasteiras ou saltos que não sejam presos atrás;
- Saltos acima de sete centímetros.
A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência, já que a expectativa é de grande procura pelas vagas.
