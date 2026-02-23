Recomeçar aos 40? Veja 5 profissões que estão em alta em 2026

Siga o A TARDE no Google

O mercado de trabalho brasileiro em 2026 já não enxerga a idade apenas como obstáculo. Com o envelhecimento da população, a digitalização de serviços e novas demandas de consumo, profissionais acima dos 40 anos passaram a encontrar mais espaço — especialmente em áreas que exigem responsabilidade, comunicação e organização.

Funções ligadas a serviços, saúde, educação, varejo e suporte digital lideram esse movimento. Em muitos casos, não é exigido diploma superior, mas sim ensino médio, cursos rápidos e disposição para aprender.

Atendimento digital e suporte ao cliente



Com o crescimento de bancos digitais, e-commerces e plataformas por aplicativo, o cargo de atendente de serviços digitais ganhou força.

Empresas dos setores de telefonia, internet, streaming, fintechs, bancos digitais e marketplaces ampliaram equipes de suporte. O trabalho pode ser presencial, híbrido ou remoto — o que facilita a rotina de quem precisa conciliar família e renda.

Em geral, as empresas oferecem treinamento interno. Os requisitos mais comuns são ensino médio completo, boa comunicação escrita e familiaridade com computador e smartphone.

Cuidador de idosos e atendimento domiciliar



O avanço da longevidade no país transformou o cuidado com idosos em uma das áreas com maior potencial de crescimento.

Para quem tem mais de 40 anos, a maturidade é vista como diferencial. Empatia, responsabilidade e estabilidade emocional contam pontos na seleção.

Cursos rápidos presenciais ou online já permitem a entrada na área. Também é recomendável buscar noções de primeiros socorros e construir experiência com atendimentos pontuais.

Assistente administrativo e auxiliar de escritório



Pequenas e médias empresas continuam demandando profissionais para organização de documentos, apoio a rotinas internas e lançamentos em sistemas.

Ensino médio e informática básica costumam ser suficientes para começar. Cursos curtos em rotinas administrativas ampliam as chances de contratação e crescimento.

Para quem já teve experiência anterior em escritório, mesmo que há anos, o retorno pode ser mais simples do que parece.

Vendedor consultivo no varejo físico e online



O varejo segue aquecido em segmentos como moda, farmácias, materiais de construção e eletrônicos.

Diferente da venda puramente operacional, o modelo consultivo valoriza escuta ativa, capacidade de negociação e fidelização de clientes — habilidades que muitos profissionais desenvolvem ao longo da vida.

A atuação pode ocorrer tanto em lojas físicas quanto por canais digitais, ampliando as possibilidades.

Motorista ou entregador por aplicativo



Para quem busca entrada rápida no mercado, trabalhar por aplicativo se tornou alternativa viável.

A flexibilidade de horários permite complementar renda ou manter outra atividade paralela. No entanto, é importante considerar custos com veículo, combustível e taxas das plataformas antes de optar pela área.

Como escolher a melhor opção



Antes de decidir, é essencial avaliar:

Condições de saúde

Objetivos financeiros

Disponibilidade de tempo

Afinidade com atendimento ou cuidado

Atualização constante, cursos de curta duração e prática diária seguem sendo os principais aliados para quem deseja voltar ao mercado ou mudar de carreira com mais segurança.