EMPREGOS & NEGÓCIOS
EMPREGOS & NEGÓCIOS

Americanas anuncia 330 vagas temporárias para a Páscoa 2026 na Bahia

Inscrições abertas para 67 cidades baianas; não é necessário ter experiência

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

04/02/2026 - 21:04 h

Lojas Americanas
Lojas Americanas -

Se você busca uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho ou garantir uma renda extra neste semestre, a hora é agora. A Americanas abriu oficialmente as inscrições para 330 vagas de trabalho temporário na Bahia, visando reforçar as operações para a Páscoa 2026.

No cenário nacional, a varejista está disponibilizando 5 mil oportunidades em todos os estados brasileiros. As contratações estão previstas para o início de março, com atuação até meados de abril, período de pico nas vendas de ovos de chocolate e produtos sazonais.

Cidades contempladas e requisitos

As vagas na Bahia abrangem lojas situadas em 67 cidades. Entre os municípios com oportunidades abertas, destacam-se:

  • Salvador e Região Metropolitana: Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho.
  • Interior: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Paulo Afonso.

A boa notícia para quem busca o primeiro emprego é que não é exigida experiência prévia. Para concorrer ao cargo de operador de loja, os candidatos devem ter:

  • Idade mínima de 18 anos;
  • Ensino médio completo;
  • Perfil dinâmico, ágil e resiliente.

A companhia destaca ainda uma política de diversidade geracional, incentivando a inscrição de profissionais com 50 anos ou mais.

Atividades e Benefícios

Os selecionados atuarão na linha de frente da operação, desde o atendimento ao cliente e operação de caixa até a organização das famosas "parreiras" de ovos de Páscoa. Também haverá suporte na separação de pedidos feitos via site e aplicativo (estratégia multicanal).

Além de salário compatível com o mercado, a Americanas oferece:

  • Vale-refeição;
  • Seguro de vida;
  • Treinamento e integração;
  • Acesso gratuito aos cursos da plataforma Americanas Educa.

Como se inscrever

Não perca o prazo! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro. O processo seletivo é híbrido, contando com testes virtuais e entrevistas presenciais com a liderança das unidades.

Com quase 100 anos de história e cerca de 1.400 lojas físicas, a Americanas reforça, com esta seleção, seu compromisso com a geração de emprego e o impacto social nas regiões onde atua.

Tags:

Bahia empregos Páscoa 2026

