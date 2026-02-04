EMPREGOS & NEGÓCIOS
Americanas anuncia 330 vagas temporárias para a Páscoa 2026 na Bahia
Inscrições abertas para 67 cidades baianas; não é necessário ter experiência
Por Isabela Cardoso
Se você busca uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho ou garantir uma renda extra neste semestre, a hora é agora. A Americanas abriu oficialmente as inscrições para 330 vagas de trabalho temporário na Bahia, visando reforçar as operações para a Páscoa 2026.
No cenário nacional, a varejista está disponibilizando 5 mil oportunidades em todos os estados brasileiros. As contratações estão previstas para o início de março, com atuação até meados de abril, período de pico nas vendas de ovos de chocolate e produtos sazonais.
Cidades contempladas e requisitos
As vagas na Bahia abrangem lojas situadas em 67 cidades. Entre os municípios com oportunidades abertas, destacam-se:
- Salvador e Região Metropolitana: Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho.
- Interior: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Juazeiro, Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Paulo Afonso.
A boa notícia para quem busca o primeiro emprego é que não é exigida experiência prévia. Para concorrer ao cargo de operador de loja, os candidatos devem ter:
- Idade mínima de 18 anos;
- Ensino médio completo;
- Perfil dinâmico, ágil e resiliente.
A companhia destaca ainda uma política de diversidade geracional, incentivando a inscrição de profissionais com 50 anos ou mais.
Atividades e Benefícios
Os selecionados atuarão na linha de frente da operação, desde o atendimento ao cliente e operação de caixa até a organização das famosas "parreiras" de ovos de Páscoa. Também haverá suporte na separação de pedidos feitos via site e aplicativo (estratégia multicanal).
Além de salário compatível com o mercado, a Americanas oferece:
- Vale-refeição;
- Seguro de vida;
- Treinamento e integração;
- Acesso gratuito aos cursos da plataforma Americanas Educa.
Como se inscrever
Não perca o prazo! As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 19 de fevereiro. O processo seletivo é híbrido, contando com testes virtuais e entrevistas presenciais com a liderança das unidades.
Com quase 100 anos de história e cerca de 1.400 lojas físicas, a Americanas reforça, com esta seleção, seu compromisso com a geração de emprego e o impacto social nas regiões onde atua.
