2 profissões prejudicadas em 2026 serão bem pagas no futuro, segundo Elon Musk

O avanço da Inteligência Artificial (IA) em 2026 tem gerado apreensão em setores administrativos, criativos e tecnológicos. No entanto, para o bilionário Elon Musk, o futuro reserva uma reviravolta curiosa: profissões que hoje são vistas como pouco atrativas ou desvalorizadas devem se tornar as mais bem pagas do mercado.

Em conversa com Peter Diamandis no programa Moonshots, Musk foi enfático ao prever que o mundo digital será o primeiro a ser totalmente dominado pela tecnologia.

“Qualquer coisa digital, onde alguém fica sentado num computador fazendo algo, a IA vai assumir esses trabalhos como um raio”, afirmou.

O triunfo do trabalho físico

A lógica de Musk é baseada na dificuldade de a robótica alcançar a complexidade motora e a adaptabilidade humana em ambientes físicos imprevisíveis.

Segundo ele, duas áreas específicas serão os grandes pilares de remuneração no futuro:

1. Cozinheiros e profissionais da alimentação

Preparar alimentos exige uma coordenação motora fina e uma sensibilidade que a IA ainda não consegue replicar em larga escala.

Para Musk, a escassez de pessoas dispostas a realizar esse trabalho físico, somada à dificuldade de automação total em cozinhas, elevará drasticamente os salários desses profissionais.

2. Trabalhadores da agricultura

Embora tratores e drones já auxiliem o campo, Musk destaca que a agricultura exige decisões em tempo real e adaptação constante ao clima e ao solo.

“Qualquer coisa física... agricultura... esses empregos vão existir por muito mais tempo”, reforçou. Com a produção de alimentos no centro da economia, quem domina o cultivo humano terá um poder de negociação sem precedentes.

Trabalho como "hobby"

Musk projeta um futuro de abundância extrema, onde a produtividade gerada pela IA e pela robótica eliminaria a necessidade básica de trabalhar para sobreviver.

Ele defende o conceito de uma “renda universal alta”, sugerindo que o trabalho deixará de ser uma obrigação para se tornar uma escolha pessoal.

“O trabalho será mais como um hobby, como jogar um videogame”, afirmou o empresário em entrevista ao podcast de Joe Rogan. Para ele, o futuro não terá pobreza, eliminando até a necessidade de poupar dinheiro.