Essas 10 profissões vão dominar o mercado de trabalho em 2026

O mercado de trabalho em 2026 será marcado pela transformação digital, pela automação e pela expansão da economia verde. Segundo o Fórum Econômico Mundial e consultorias internacionais, profissões ligadas a tecnologia, análise de dados, sustentabilidade e saúde digital devem concentrar as maiores oportunidades, enquanto funções repetitivas tendem a ser automatizadas.

Entre as carreiras em alta estão

Cientista de dados e analista de dados Engenheiro de inteligência artificial e machine learning Especialista em cibersegurança Desenvolvedor de software e soluções em nuvem Profissional de marketing digital e growth Gestor de sustentabilidade e especialista em ESG Profissional de saúde digital e telemedicina Engenheiro de energias renováveis Especialista em experiência do usuário (UX) Gestor de projetos e transformação digital

Além do domínio técnico, essas áreas exigem habilidades como pensamento analítico, comunicação, trabalho em equipe, adaptação constante, organização e ética no uso de dados e tecnologias.

Para se preparar, especialistas recomendam combinar formação acadêmica, cursos e certificações com experiências práticas e atualização contínua.



A tendência é que dados, inteligência artificial, segurança digital, saúde conectada e sustentabilidade permaneçam como pilares do mercado de trabalho no período pós-2025, favorecendo profissionais que aliem conhecimento técnico, visão ética e capacidade de colaboração.