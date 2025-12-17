BRASIL
Essas 10 profissões vão dominar o mercado de trabalho em 2026
Profissões ligadas a tecnologia e análise de dados devem concentrar as maiores oportunidades
Por Victoria Isabel
O mercado de trabalho em 2026 será marcado pela transformação digital, pela automação e pela expansão da economia verde. Segundo o Fórum Econômico Mundial e consultorias internacionais, profissões ligadas a tecnologia, análise de dados, sustentabilidade e saúde digital devem concentrar as maiores oportunidades, enquanto funções repetitivas tendem a ser automatizadas.
Entre as carreiras em alta estão
- Cientista de dados e analista de dados
- Engenheiro de inteligência artificial e machine learning
- Especialista em cibersegurança
- Desenvolvedor de software e soluções em nuvem
- Profissional de marketing digital e growth
- Gestor de sustentabilidade e especialista em ESG
- Profissional de saúde digital e telemedicina
- Engenheiro de energias renováveis
- Especialista em experiência do usuário (UX)
- Gestor de projetos e transformação digital
Além do domínio técnico, essas áreas exigem habilidades como pensamento analítico, comunicação, trabalho em equipe, adaptação constante, organização e ética no uso de dados e tecnologias.
Para se preparar, especialistas recomendam combinar formação acadêmica, cursos e certificações com experiências práticas e atualização contínua.
A tendência é que dados, inteligência artificial, segurança digital, saúde conectada e sustentabilidade permaneçam como pilares do mercado de trabalho no período pós-2025, favorecendo profissionais que aliem conhecimento técnico, visão ética e capacidade de colaboração.
