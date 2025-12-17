Menu
BRASIL

Essas 10 profissões vão dominar o mercado de trabalho em 2026

Profissões ligadas a tecnologia e análise de dados devem concentrar as maiores oportunidades

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/12/2025 - 9:54 h | Atualizada em 17/12/2025 - 10:23
Mercado de trabalho em 2026
Mercado de trabalho em 2026 -

O mercado de trabalho em 2026 será marcado pela transformação digital, pela automação e pela expansão da economia verde. Segundo o Fórum Econômico Mundial e consultorias internacionais, profissões ligadas a tecnologia, análise de dados, sustentabilidade e saúde digital devem concentrar as maiores oportunidades, enquanto funções repetitivas tendem a ser automatizadas.

Entre as carreiras em alta estão

  1. Cientista de dados e analista de dados
  2. Engenheiro de inteligência artificial e machine learning
  3. Especialista em cibersegurança
  4. Desenvolvedor de software e soluções em nuvem
  5. Profissional de marketing digital e growth
  6. Gestor de sustentabilidade e especialista em ESG
  7. Profissional de saúde digital e telemedicina
  8. Engenheiro de energias renováveis
  9. Especialista em experiência do usuário (UX)
  10. Gestor de projetos e transformação digital

Além do domínio técnico, essas áreas exigem habilidades como pensamento analítico, comunicação, trabalho em equipe, adaptação constante, organização e ética no uso de dados e tecnologias.

Para se preparar, especialistas recomendam combinar formação acadêmica, cursos e certificações com experiências práticas e atualização contínua.

A tendência é que dados, inteligência artificial, segurança digital, saúde conectada e sustentabilidade permaneçam como pilares do mercado de trabalho no período pós-2025, favorecendo profissionais que aliem conhecimento técnico, visão ética e capacidade de colaboração.

Automação. Carreiras em Alta habilidades profissionais Mercado de Trabalho profissões

