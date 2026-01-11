Fim do escritório? Veja 25 profissões que vão bombar no Brasil em 2026

Veja 25 profissões que vão bombar no Brasil em 2026 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A plataforma LinkedIn, focada em negócios e emprego, realizou um levantamento que mostrou quais são os 25 trabalhos que estarão em alta no ano de 2026.

Os dados indicam um aumento da relevância dos setores de tecnologia, segurança e eficiência operacional, com uma alta demanda por funções técnicas especializadas.

Entre elas, engenheiros de IA, de segurança de processo e de confiabilidade. Outras áreas que seguem relevantes são a da saúde e a de gestão de operações.

Como foi elaborado o ranking?

O levantamento do LinkedIn destaca as funções com crescimento mais acelerado dos últimos três anos. Para montar a lista, os pesquisadores analisaram milhões de vagas ocupadas por usuários da plataforma entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de julho de 2025 para calcular a taxa de crescimento de cada cargo.

Para fazer parte do ranking, as funções precisavam ter crescimento consistente entre os usuários, um número suficiente de anúncios de vagas no último ano, além de registrar aumento significativo até 2025.

A pesquisa excluiu estágios, cargos de voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes. Empregos cuja contratação depende de um pequeno número de empresas em cada país também foram excluídos.

Confira a lista do LinkedIn dos 25 cargos com crescimento mais acelerado no Brasil:

1 - Engenheiro(a) de IA

O que faz: desenvolve sistemas que utilizam IA para realizar tarefas como analisar dados, reconhecer padrões e fazer previsões;

Onde há mais vagas: São Paulo, Florianópolis e Recife;

Gênero de contratados em 2025: 10,58% mulheres; 89,42% homens;

Trabalho flexível: 63,55% remoto; 13,55% híbrido.

2 - Técnico(a) de enfermagem

O que faz: Auxilia enfermeiros e médicos prestando cuidados ao paciente, administrando medicamentos, registrando sinais vitais e dando suporte a procedimentos médicos em hospitais ou clínicas;

Onde há mais vagas: Ribeirão Preto, Brasília e Recife;

Gênero de contratados em 2025: 87,50% mulheres; 12,50% homens.

3 - Planejador(a) financeiro(a)

O que faz: Ajuda a gerir dinheiro de pessoas criando estratégias de poupança, investimento e preparação para despesas futuras;

Onde há mais vagas: Porto Alegre, São Paulo e Campinas;

Gênero de contratados em 2025: 30,57% mulheres; 69,43% homens;

Trabalho flexível: 37,50% remoto; 12,50% híbrido.

4 - Consultor(a) de assuntos regulatórios

O que faz: Orienta empresas sobre como atender aos requisitos legais e de conformidade para seus produtos e operações;

Onde há mais vagas: Brasília, São Paulo e Curitiba;

Gênero de contratados em 2025: 41,18% mulheres; 58,82% homens;

Trabalho flexível: 22,50% remoto; 30,00% híbrido.

5 - Geofísico(a)

O que faz: Estuda as propriedades físicas da Terra para compreender processos naturais como terremotos, movimentação de águas subterrâneas e localização de recursos;

Onde há mais vagas: Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília;

Gênero de contratados em 2025: 39,13% mulheres; 60,87% homens;

Trabalho flexível: 0,00% remoto; 0,00% híbrido.

6 - Engenheiro(a) de segurança de processo

O que faz: Analisa e implementa medidas para prevenir acidentes, lesões e danos ao meio ambiente em processos industriais, garantindo a conformidade com as regulamentações de segurança e os padrões da indústria;

Onde há mais vagas: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador;

Gênero de contratados em 2025: 53,70% mulheres; 46,30% homens;

Trabalho flexível: 20,00% remoto; 13,33% híbrido.

7 - Especialista em gestão de contas

O que faz: Apoia clientes respondendo dúvidas, resolvendo problemas e coordenando serviços para manter relacionamentos comerciais sólidos;

Onde há mais vagas: São Paulo, Campinas e Curitiba;

Gênero de contratados em 2025: 61,43% mulheres; 38,57% homens;

Trabalho flexível: 22,22% remoto; 33,33% híbrido.

8 - Cientista agrário

O que faz: Estuda plantas, animais e técnicas agrícolas para melhorar a produção de alimentos e o uso de recursos;

Onde há mais vagas: São Paulo, Ribeirão Preto e Goiânia;

Gênero de contratados em 2025: 39,34% mulheres; 60,66% homens;

Trabalho flexível: 2,74% remoto; 10,05% híbrido.

9 - Consultor(a) de investimentos

O que faz: Auxilia pessoas ou organizações a tomar decisões de investimento avaliando riscos e oportunidades nos mercados financeiros;

Onde há mais vagas: Curitiba, São Paulo e Porto Alegre;

Gênero de contratados em 2025: 30,55% mulheres; 69,45% homens;

Trabalho flexível: 18,75% remoto; 31,25% híbrido.

10 - Engenheiro(a) de confiabilidade

O que faz: Analisa riscos de falhas em usinas e plantas industriais, acompanha manutenções preventivas e faz planos de ação para melhorias em processos;

Onde há mais vagas: São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro;

Gênero de contratados em 2025: 16,81% mulheres; 83,19% homens;

Trabalho flexível: 18,37% remoto; 18,37% híbrido.

11 - Assistente de dados

O que faz: Coleta, organiza, limpa e atualiza bases de dados para serem usadas em análises, relatórios e tomada de decisão;

Onde há mais vagas: São Paulo, Belo Horizonte e Recife;

Gênero de contratados em 2025: 29,66% mulheres; 70,34% homens;

Trabalho flexível: 48,08% remoto; 19,23% híbrido.

12 - Técnico(a) em microbiologia

O que faz: Realiza testes laboratoriais para identificar e estudar microrganismos que afetam saúde, alimentos ou meio ambiente;

Onde há mais vagas: Campinas, São Paulo e Curitiba;

Gênero de contratados em 2025: 77,78% mulheres; 22,22% homens;

Trabalho flexível: 0,00% remoto; 57,14% híbrido.

13 - Assistente de pesquisa clínica

O que faz: Auxilia na condução de estudos clínicos coordenando participantes, coletando dados e dando suporte aos procedimentos de pesquisa;

Onde há mais vagas: São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro;

Gênero de contratados em 2025: 79,31% mulheres; 20,69% homens;

Trabalho flexível: 16,67% remoto; 16,67% híbrido.

14 - Gerente de relações corporativas

O que faz: Constrói e mantém relacionamentos entre a empresa e seus parceiros, investidores ou grupos da comunidade;

Onde há mais vagas: São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba;

Gênero de contratados em 2025: 30,97% mulheres; 69,03% homens;

Trabalho flexível: 16,67% remoto; 20,83% híbrido.

15 - Gerente de novos negócios

O que faz: Identifica potenciais clientes ou mercados e coordena esforços para conquistar novas oportunidades de vendas;

Onde há mais vagas: São Paulo, Belo Horizonte e Campinas;

Gênero de contratados em 2025: 43,73% mulheres; 56,27% homens;

Trabalho flexível: 0.00% remoto; 50% híbrido.

16 - Especialista em manufatura

O que faz: Supervisiona atividades de produção para garantir que os produtos sejam fabricados de forma correta, eficiente e segura;

Onde há mais vagas: Campinas, São Paulo e Curitiba;

Gênero de contratados em 2025: 32,94% mulheres; 67,06% homens;

Trabalho flexível: 1,69% remoto; 13,56% híbrido.

17 - Analista de auditoria

O que faz: Revisa registros financeiros e processos internos para verificar precisão e conformidade com políticas ou regulamentações;

Onde há mais vagas: São Paulo, Goiânia e Curitiba;

Gênero de contratados em 2025: 50,00% mulheres; 50,00% homens;

Trabalho flexível: 5,45% remoto; 43,64% híbrido.

18 - Chefe de gestão de cadeia de suprimento

O que faz: Supervisiona o fluxo de mercadorias e materiais dentro da empresa, coordenando compras, produção, armazenagem e entrega;

Onde há mais vagas: São Paulo, Campinas e Curitiba;

Gênero de contratados em 2025: 17,31% mulheres; 82,69% homens;

Trabalho flexível: 0,00% remoto; 8,33% híbrido.

19 - Gerente de seleção

O que faz: Conduz processos de recrutamento e planejamento de pessoal para atender demandas de equipe;

Onde há mais vagas: São Paulo, Curitiba e Campinas;

Gênero de contratados em 2025: 84,69% mulheres; 15,31% homens;

Trabalho flexível: 9,38% remoto; 29,69% híbrido.

20 - Gerente de instalações

O que faz: Gerencia a operação de escritórios cuidando de manutenção, segurança e serviços que mantêm os ambientes de trabalho funcionais;

Onde há mais vagas: São Paulo, Campinas e Belo Horizonte;

Gênero de contratados em 2025: 5,37% mulheres; 94,63% homens;

Trabalho flexível: 4,85% remoto; 18,94% híbrido.

21 - Gerente de planejamento estratégico

O que faz: Analisa o desempenho do negócio e as condições de mercado para ajudar a definir metas e prioridades organizacionais de longo prazo;

Onde há mais vagas: São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro;

Gênero de contratados em 2025: 41,26% mulheres; 58,74% homens;

Trabalho flexível: 3,25% remoto; 41,87% híbrido.

22 - Analista de energia

O que faz: Analisa consumo e contratos de fornecimento de energia, identifica oportunidades de economia, propõe projetos para promover a eficiência energética e apoia a estratégia de redução de custos;

Onde há mais vagas: São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis;

Gênero de contratados em 2025: 36,71% mulheres; 63,29% homens;

Trabalho flexível: 3,33% remoto; 40,00% híbrido.

23 - Gerente de projetos de marketing

O que faz: Planeja, lidera e executa projetos de marketing do início ao fim, procurando garantir que as campanhas sejam entregues no prazo, dentro do orçamento e alinhadas aos objetivos;

Onde há mais vagas: São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro;

Gênero de contratados em 2025: 66,67% mulheres; 33,33% homens;

Trabalho flexível: 37,50% remoto; 31,25% híbrido.

24 - Consultor (a) de logística

O que faz: Analisa armazenamento, transporte e gestão de mercadorias, recomendando melhorias de processos para reduzir atrasos, custos e garantir operações de entrega eficientes;

Onde há mais vagas: São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre;

Gênero de contratados em 2025: 16,18% mulheres; 83,82% homens;

Trabalho flexível: 0,00% remoto; 37,50% híbrido.

25 - Analista de orçamento

O que faz: Acompanha e revisa o orçamento da empresa ou de áreas específicas dela, acompanhando gastos, analisando desvios, consolidando informações e orientando sobre o uso eficaz dos recursos;

Onde há mais vagas: São Paulo, Belo Horizonte e Campinas;

Gênero de contratados em 2025: 50,00% mulheres; 50,00% homens;

Trabalho flexível: 4,23% remoto; 32,39% híbrido.