Taxa de desemprego cai a 5,2% no trimestre encerrado em novembro

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,2% no trimestre encerrado em novembro de 2025, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. A pesquisa foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 30.

O número corresponde a menor taxa de desocupação desde 2012. Além disso, o levantamento também aponta que a população desocupada no país ficou em 5,644 milhões, o menor contingente da série histórica.

Recorde de pessoas empregadas

Os dados acompanham o recorde de emprego com 103,2 milhões de pessoas empregadas; O nível de ocupação ficou em 59,0%.

Já a renda média real habitual dos trabalhadores bateu recorde de R$ 3.574, crescendo 1,8% no trimestre e 4,5% em relação ao mesmo trimestre móvel de 2024.