Segundo a Fieb, a Bahia vai bem. Cresce o PIB e cai o desemprego

Carlos Henrique Passos, a boa situação projeta bom futuro

Carlos Henrique Passos, o presidente da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), e Vladson Menezes, o superintendente, reuniram a imprensa, ontem, para fazer o balanço de 2025 e expor as expectativas para 2026. E traçaram um cenário positivo para o estado.

O Produto Interno Bruto (PIB) baiano cresceu 2,6%, enquanto o do País foi de 2,2%, fato que ocorre pelo quinto ano consecutivo. É a sétima economia nacional, representando 29% do PIB nordestino. E a Bahia se consolidou, também, como principal exportador nordestino, com 45,2% do conjunto.

Mais ainda: a taxa de desemprego caiu 8,5%, a menor desde 2012. E o nível de emprego subiu 1,1%, principalmente graças à construção civil. O conjunto consolida a Bahia como um dos principais polos de desenvolvimento do Brasil.

EM SAJ – Carlos Henrique Passos disse que a redução do desemprego está relacionada, entre outros fatores, também à atuação do Sesi e Senai. E revelou a intenção de instalar em Santo Antônio de Jesus, um dos grandes polos de desenvolvimento estadual, uma unidade própria do sistema.

– Só estamos aguardando a cessão do espaço pelo governo do estado e a articulação com a prefeitura. Isso vai fortalecer a competitividade da indústria local.

Esse é um dos 46 projetos em andamento, o que inclui as ampliações das unidades de Camaçari, Dendezeiros, Luís Eduardo Magalhães e Eunápolis. No conjunto da obra, a projeção de investimentos é da ordem de R$ 342 milhões.

Luciano Araújo quer um alívio no preço da água de Ponto Novo

Diz o deputado Luciano Araújo (SD) que numa parte do sertão choveu, noutra não. Na banda de Araci e até parte de Conceição do Coité, a terra dele, tudo bem, mas em outras áreas da região, como Valente, Candeal, São Domingos, Ichu, Retirolândia, Pé de Serra e Riachão do Jacuípe, a seca continua batendo forte.

É por isso que ele está reivindicando que a Embasa cobre a taxa mínima para os produtores que pegam água na barragem de Ponto Novo para dar aos animais:

– Estamos vivendo uma situação dramática. Há lugares onde não tem mais água nos tanques, nos rios, nem acesso a carro-pipa. As famílias estão utilizando a água da Embasa praticamente apenas para matar a sede dos animais, pagando uma tarifa alta por isso. É por que queremos a taxa mínima nos municípios que estão em calamidade.

E a Alba vara as madrugadas

Só para aprovar o pedido de urgência feito por Jerônimo, a sessão da Alba iniciada na tarde de anteontem acabou às 7h da manhã de ontem. E, ontem, quando o mérito da questão estava em pauta, mais uma vez a sessão varou a madrugada.

E ano que vem tem mais. O governo diz que vai continuar a pedir empréstimos porque tem crédito, e a oposição diz que vai continuar obstruindo.

Meio Ambiente acaba 2025 como começou, sem quórum

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o deputado José de Arimatéia (Republicanos) subiu, ontem, à tribuna para reclamar, da mesmíssima forma como fez no início do ano, da falta de quórum. Disse ele que cinco projetos importantes, inclusive um que proíbe jogar lixo às margens das rodovias, vão ter que esperar a reabertura dos trabalhos em 2026, por falta de outro jeito.

Se serve de consolo, a deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, já criou uma vacina contra isso para o ano que vem: deputado integrante de Comissão que faltar duas vezes sem justificativa perde a vaga. 2026 é ano de eleição e faltoso é que não vai faltar.

REGISTROS

Maurício Kertzman: O desembargador Maurício Kertzman foi reconduzido, ontem, no TJBA, ao posto de desembargador eleitoral titular do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Ele teve 41 votos, contra 22 votos do desembargador Julio Cezar Lemos Travessa.

No Jequitinhonha 1: Semana passada, o ministro Renan Calheiros (Transportes) sugeriu a liberação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi, o que animou motoristas e caminhões pesados a irem lá. A PRF barrou todos, que tiveram de ir pelos desvios.

No Jequitinhonha 2: Na área, carretas e caminhões pesados usam a Estrada da Veracel como desvio, o que gerou problema de mão dupla. Quando chove, os motoristas reclamam da lama. E sem chuva, moradores de povoados como Ventania e Calubi protestam contra a poeirada na área.

Jaguaquara e os animais: Nildo Pirôpo (PT), presidente da Câmara de Jaguaquara, celebrou a aprovação de um projeto dele que prevê a apreensão de animais abandonados nas ruas. O assunto é motivo de muitas queixas da população, e a prefeita Edione Agostinoni (PT) é aliada dele.

*Colaborou Marcos Vinicius