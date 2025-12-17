Com nova obstrução, Alba só deve encerrar atividades na próxima semana

Plenário da Alba. - Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

As atividades na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) de 2025 só devem ser encerradas na próxima semana . Isso porque a oposição promoveu mais uma obstrução na sessão desta quarta-feira, 17, que tinha a previsão de ser a última do ano.

Na pauta do dia estavam sete projetos de lei do Executivo. Entre as proposta está um pedido de empréstimo de R$ 720 milhões solicitado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que é votada em dois turnos, com intervalo de 48 horas.

As votações no plenário das indicações dos deputados federais Otto Filho (PSD) e Josias Gomes (PT) para as vagas de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), que tinham a expectativa de acontecer hoje, só devem ser apreciadas na segunda-feira, 22. Os nomes dos dois já foram aprovados em sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.