HOME > POLÍTICA
EXPECTATIVA

Alba deve votar indicações de Otto Filho e Josias ao TCE nesta quarta

Expectativa é de que as indicaçao sejam as úiltimas matérias votadas pelo Legislativo baiano em 2025

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

16/12/2025 - 20:01 h
Ivana Bastos segura prêmio de Destaque Parlamentar 2025.
As indicações dos deputados federais Otto Filho (PSD) e Josias Gomes (PT) para as vagas de conselheiros no Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) devem ser votadas no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 16. A estimativa foi feita pela presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD).

Leia Também:

TCE: Josias minimiza movimento de Luciano Araújo e faz afago
Limado do TCE, deputado desabafa: “Indicação pode ir por água abaixo”
Votação de Otto Filho ao TCE pode ficar para a próxima semana

Apesar da previsão dada por Ivana, tudo vai depender do andamento da sessão desta terça, 16, que promete ser longa por conta da forte obstrução da bancada da oposição, que tenta atrasar o quanto podem a apreciação das oito matérias que estão na pauta do dia.

Nós temos oito projetos em pauta hoje. Eu acredito que a gente vai conseguir até o dia amanhecer votar esses projetos. A nossa intenção é já votar amanhã a indicação do Josias e de Otto Filho, mas eu não posso dar uma segurança porque a gente vai depender do andamento da sessão de hoje. Mas a nossa intenção é encerrar a nossa pauta amanhã
Ivana Bastas (PSD), presidente da Alba

A sabatina de Otto Filho aconteceu na semana passada e a de Josias Gomes foi feita na manhã de hoje. Os nomes dos deputados foram aprovados por unanimidade no Colegiado.

Caso todos os projetos pautados e as indicações sejam aprovadas, a Casa vai entrar em recesso parlamentar e só retomará as atividades em 2026.

x