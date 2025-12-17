VLT, Saúde e mais: Alba aprova novo empréstimo do governo Jerônimo

Sessão se estendeu até a madrugada após obstrução da oposição - Foto: Carlos Amilton | Agência ALBA

Os deputados estaduais aprovaram, na madrugada desta quarta-feira, 17, o novo pedido de empréstimo solicitado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT). O crédito que será adquirido pelo Estado é de R$ 720 milhões.

A sessão iniciada na tarde de terça, 16, foi marcada pela obstrução da bancada de oposição do Legislativo, fazendo com que as discussões se estendessem até esta manhã.

Na ocasião, a bancada da minoria se revezaram na tribuna para manifestar preocupação com o somatório dos empréstimos já contraídos pelo governo. Em contrapartida, os governistas destacaram a saúde financeira do Estado e os investimentos em andamento.

Zé Raimundo (PT) avaliou como injusta a postura da oposição. “A Bahia é o estado com maior capacidade de endividamento do país, porque tem o comprometimento de apenas 0,3% da sua Receita Corrente Líquida”, afirmou ele, e complementou:

“Salvador é um canteiro de obras, com a implantação do VLT, ampliação do metrô, novo terminal rodoviário e obras de contenção de encostas. A cidade vive seu melhor momento no século XXI”.

Pedido de empréstimo

O governo Jerônimo Rodrigues (PT) enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta sexta-feira, 12, o Projeto de Lei 26097/2025, que versa sobre o pedido de operação de crédito de R$ 720 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com recursos oriundos do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS).

"Os recursos resultantes da operação de credito autorizada no caput deste artigo destinam-se a viabilização de investimentos para o desenvolvimento da infraestrutura física nas áreas da educação e da saúde em diversos Municípios do Estado da Bahia", diz trecho do projeto enviado para a Alba.

Esse é o 23° pedido de operação de crédito da gestão estadual. No início da semana, mesmo com a tentativa de boicote por parte da bancada de oposição, o governo conseguiu aprovar outros dois empréstimos, no valor total de R$ 950 milhões.